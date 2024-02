Erdoğan’ın ekonomistliğini çökerten açıklama

“Ben ekonomistim” diye uçuşa geçen Recep Tayyip Erdoğan dünyada eşi benzeri olmayan, “Faiz sebep, enflasyon netice” inadından bir türlü vazgeçmedi.

7 ay 23 gün kalan Hafize Gaye Erkan, 2 Şubat 2024’te azledildi.

Yerine atanan Fatih Karahan ilk basın açıklamasından sonra sözü Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay’a verdi.

Akçay yaptığı açıklama ile Erdoğan’ın ekonomistliğini çökertti.

Kim bu cesur yürek Akçay?

Konuşmasını özetlemeden önce kısa özgeçmişini sizlere sunayım:

1983 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi mezunu.

The City University of New York, The Graduate School and University Center’da Ekonomi alanında 1990’da M.Phil (lisansüstü bir araştırma derecesi- OU) ve 1992’de doktora derecesini aldı.

1985’te The City University of New York, The Graduate School and University Center’da doktora asistanı oldu. 1986-1990 döneminde Hunter College ve Baruch College’da 1990-1991’de Manhattan College, New York’ta öğretim üyeliği yaptı.

1992’de Boğaziçi Üniversitesi’nde yardımcı doçent oldu.

2001- 2009’de Koç Üniversitesinde öğretim üyesi oldu. Koçbank daha sonra Yapı ve Kredi Bankası baş ekonomistliği görevini 2009-2018 döneminde yaptı.

Temmuz-Ekim 2018’de Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda, 2018-2023’te Fiba Group Holding ve Banka’da danışmanlık yaptı.

28 Temmuz 2023’te Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı’na atandı.

Değerli okurlarım,

İşte gerçek ekonomist Akçay’ın konuşmasını özetliyorum:

“Hafızayı biraz tazelersek bizim şu anda sistemde çok enteresan bir regülasyon sistemi var. Başkanın da bahsettiği gibi sürekli sadeleştirmeden bahsediyoruz.

Yani sadeleştirmeye çalıştığımız regülasyon seti aslında bugün içinden çıkmaya çalıştığımız KKM’yi (Kur Korumalı Mevduat- OU) palazlandırmak, yukarıya çekmek üzere kurulmuş olan bir sistem.

Biz aynı sistemi sadeleştirerek bazı elementler dışarıda bırakarak normalleşme sürecini hâlâ yaşıyoruz yani bunu akıldan çıkartmayın.

Yani sadeleşmeden ziyade biz şunu yaptık:

Makulleştirme, daha anlaşılır hâle getirme yavaş yavaş da bundan kurtulma.

Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti mevduat faizi linki kopmuş,

Politika faizi enflasyon linki kopmuş,

Faiz kur linki kopmuş, biz 7 aydır bu kopan linkleri tekrar ihdas ediyoruz.

Şimdi iddialı mı 36? Evet, iddialı, ama iddiasız hedef koyan Merkez Bankası için şöyle söyleyeyim:

İddialı, ama erişilebilir bir hedef.

Enflasyonu aşağı indirmekte ve enflasyon beklentilerini düzeltmekte iddiasız ve rahat ulaşabilir bir hedeften çok daha iyidir,

Merkez Bankacılar bunu çok iyi anlayacak söylediğim şeyi.

Dolayısıyla yaptığımız şeyin biz şu anda doğruluğuna fena hâlde inanıyoruz, bu hedeften hakikaten hiç feragat etmeye niyetimiz yok.

Arkadaşların biraz hafıza tazeleyerek içinde çalıştığımız ortamın da halen ne olduğunu biraz iyi değerlendirmelerini rica ediyorum.”

Değerli okurlarım,

İşte şeffaf ve sorumlu açıklama budur.

Yeni Başkan ve kadrosunun hedefleri Erdoğan’ın Kur Korumalı Mevduat ve “Faiz sebep enflasyon netice” ile “Düşük Faiz” başta tüm ekonomi uygulamalarını çöpe atmaktır.

Tabii Erdoğan izin verir üç beş ay sonra da bu kadroyu görevden almazsa.

Bu kadro da inandığı ve feragat etmeyeceğini beyan ettiği sözü tutarsa umarım enflasyon frenlenir ekonomi de düzelir.

Erdoğan’a diyorum ki;

Bu ekonomi yönetimine gölge etme başka ihsan istemez…