Erdoğan’ın ekonomi modeline Merkez Bankası'nın kilit isminden ağır gönderme

Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan’ın ekonomi modeline Merkez Bankası'nın kilit isminden ağır gönderme
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, Erdoğan’ın ekonomi politikasını eleştirerek, “Biz 7 aydır bu kopan bağlantıları tekrar ihdas ediyoruz” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, Erdoğan'ın 'ekonomi modeli'nin ülkeyi nasıl zora soktuğunu anlattı.

Erdoğan’ın ekonomi modelinin sürdürülebilir olmadığı ortaya çıktı. Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan'ın toplantısında olan ve konuşan Akçay bomba açıklamalarda bulundu.

Akçay, AKP'nin ülkeyi ne hale getirdiğini açıkladı.

"TEKRAR İHDAS EDİYORUZ"

Akçay, "İçinde bulunduğumuz durumu size hatırlatayım. Fonlama maliyeti ile mevduat faizi bağlantısı kopmuş, politika faizi ile enflasyon oranı bağlantısı kopmuş, faiz kur bağlantısı kopmuş. Biz 7 aydır bu kopan bağlantıları tekrar ihdas ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Mehmet Şimşek "rasyonel politikalara geri dönüleceğini" söyleyerek faiz indirimi dönemini bitirdi.

Öte yandan Akçay'ın ismi eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın görevden ayrılması sonrası başkanlık için geçiyordu.

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