Saray’da Akçay rahatsızlığı!

Merkez Bankası’nın toplantısının üzerinden günler geçti ama gündemden yeri düşmüyor.

Naci Ağbal’ın bir gece yarısı kararnamesi ile görevden alınması sonucu gündem olan Merkez Bankası bu kez Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın topu topu 3 dakikalık sunumu ile tartışılıyor.

Çiçeği burnunda başkan 1 saatten fazla sunum yaptı kimse dikkate bile almadı ama Gaye Erkan’dan sonra başkanlığına kesin gözüyle bakılan ama olamayan Cevdet Akçay sadece 3 dakika konuşu.

Bu 3 dakika kimine göre, 40 bölümlük dizinin özeti kimine göre ise NAS politikasının ülkeyi ne hale getirdiğinin Z raporu.

Biz buna hasar raporu diyelim.

Gerçekten de NAS politikasının ülke ekonomisine verdiği zarar bundan daha iyi anlatılamazdı.

Yerli ve yabancı tüm dünya basını Akçay’ın konuşmasını haber olarak verdi.

Başkan Fatih Karahan ortalıkta yok!

Akçay’ın gündem olan konuşması muhalefette “itiraf” olarak yorumlanırken AKP tarafında ise rahatsızlık yarattı.

AKP iktidarında ilk kez uygulanan politikaların nasıl bir hasara neden olduğunu görevde iken söyleyen tek kişidir Cevdet Akçay!

İşte bu nedenle önemli.

Akçay’ın bu konuşmasına Saray’ın ve Cumhurbaşkanı’nın ne tepki verdiği şimdilik sızdırılmıyor.

Ancak, Ak Parti tarafında rahatsızlığın büyük olduğu öne sürülüyor.

Mehmet Şimşek tarafında ise sadece gülümseme ile tepki olduğu iddia ediliyor.

Tabii ki normal şartlarda Cevdet Akçay o konuşmadan sonra görevden alınırdı.

Ancak Akçay’ın görevden affını istemesi ya da alınmasının etkisi büyük olur.

Hatta Naci Ağbal’dan bile büyük olur.

Bu nedenle Cevdet Akçay’a karşı Saray şimdilik sessiz kaldı.

Bir süre sonra bu konuşmanın faturası kesilir mi ya da cesaret edilir mi bilinmez ama Cumhurbaşkanı’nın bunu bir kenara yazdığına kesin gözüyle bakabiliriz.