'MHP'liler İmralı'ya gidip Öcalan'la görüşsün!' Şimdiye kadar bu çağrıyı yapmaya kimse cesaret edememişti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM’nin yeni yasama yılı açılışında DEM Parti sıralarına giderek milletvekilleri ile selamlaşmasının ardından gündeme gelen "Yeni çözüm süreci mi geliyor?" sorusuna dair tartışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Yeni Çözüm Süreci iddiaları kulislerde oldukça hararetli olarak tartışılırken, Bahçeli, salı günü parti grup toplantısında yaptığı konuşmada İmralı Cezaevi'nde bulunan teröristbaşı Abdullah Öcalan'a seslenerek, "Terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin" çağrısında bulunmuştu.

Teröristbaşı Öcalan’ın terör örgütü PKK'ya talimat vermesini isteyen Bahçeli, yeni çözüm süreci için 3 şartını sunarak "Kana değil kardeşliğe susadıklarını göstersinler. Devlet terör örgütüyle pazarlığa tutuşmaz. Sonuna kadar kıran kırana mücadele eder. PKK'nın önünde 3 seçenek vardır. 1 - Terör eylemlerine derhal son vermek, 2- Silahlarıyla dağdan inip teslim olmak, 3 -Türk adaletinin verdiği hükme bağlı olarak cezalarını çekmek olacak” ifadelerini kullandı.

KORU'DAN MHP'YE ÇAĞRI

Bahçeli’nin çağrısının Milliyetçi cephede nasıl bir etki yaratacağı merak edilirken, Karar yazarı Fehmi Koru bugünkü yazısında, MHP’lilere çok çarpıcı bir çağrıda bulundu.

"Bu defa, yeni çıkılacak İmralı ziyaretlerine, DEM partililer değil de MHP’ye yakın isimler çağrılmalılar" diyen Koru, “Yeniden bir ‘akiller heyeti’ oluşturulacaksa, bu sürecin yararlarını anlatmada, geçen defadan farklı olarak, şimdi MHP yanlıları görev almalılar” ifadelerini kullandı.

DEM Partililerin yeni açılım sürecini kenardan izlemelerinin daha doğru olacağının altını çizen Koru, “AK Parti, tek başına giriştiği ilk ‘çözüm süreci’ni sonuca ulaştıramamış, 7 Haziran 2015 genel seçiminde bunun ceremesini çekmişti; ikinci bir başarısızlığın AK Parti’ye maliyeti çok daha büyük olacaktır” diye aktardı.

AKP ve MHP’nin Cumhur İttifakı ortaklığına değinen Koru, “İktidarın küçük ortağının büyük ortağına, bu kadarcık bir iyiliği dokunsun artık” ifadelerine yer verdi.