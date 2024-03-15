MHP'nin adayı işsizliğe kesin çözümü buldu. 'Belediye babamın yeri değil herkesi alacağım'

Yerel seçimlere son 16 gün kaldı. Seçim atmosferini derinden yaşayan vatandaşlar belediyelerini yönetmeye aday olan isimlerin vaatleri ile de yakından ilgileniyor. Kimi adaylar gerçekçi ve az vaatleri vatandaşlara sunarak şeffaf ve doğrucu olduklarını öne sürerek oy isterken bazı adaylar ise vatandaşlara fazla fazla vaatlerde bulunarak oy talebinde bulunuyor.

Vaatler arasında en dikkat çeken vaat ise MHP’nin Kastamonu adayı olan Yüksel Aydın’dan geldi. Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda işsizlik üzerinden vaat veren Aydın, seçildiği takdirde Kastamonu’da işsiz bir gencin kalmayacağını, ihtiyaç sahibi olan tüm gençleri Devlet kapısında işe sokacağını söyledi.

Devletin yerinin babasının yeri olmadığını ifade eden Aydın, dikkat çeken vaadinde şu ifadeleri kullandı:

İşe alımda: “İhtiyaç sahiplerini gözeteceğim.” Bunun yanında yerel yönetim istihdama yönelik hamlelerimiz, işsizlik konusunu aşacak.



Yerel ekonomide, üretim ve turizm ile şehrimizi ayağa kaldıracağız.