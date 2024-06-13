MHP'nin ısrarla çıkmasını istediği Etki ajanlığı yasası geri çekildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
MHP'nin ısrarla çıkmasını istediği Etki ajanlığı yasası geri çekildi

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, parlamento muhabirleriyle buluşmasında AKP iktidarının etki ajanlığı düzenlemesi hakkında kritik açıklamalarda bulundu. MHP’nin ısrarla çıkmasını istediği etki ajanlığı düzenlemesinde İktidarın geri adım attığına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Emir, söz konusu maddenin 9’uncu Yargı Paketi’nde olmayacağına ilişkin söz verildiğini kaydetti.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, parlamento muhabirleriyle bir araya geldi. TBMM’de gerçekleşen buluşmada, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Emir, AKP iktidarının etki ajanlığı düzenlemesine ilişkin de çarpıcı açıklamalar yaptı.

9’uncu Yargı Paketi’nin ve içinde bulunan etki ajanlığı maddesinin çıkmasını MHP ısrarla istiyordu fakat Murat Emir, Etki Ajanlığı ve “Zorlama Hapsin” Dokuzuncu Yargı Paketi’nde olmayacağı hakkında söz alındığını açıkladı.

murat-emir-qfrz-cover-jpg-001.webpİktidarın gündeminde olan Dokuzuncu Yargı Paketi’ndeki, “Etki ajanlığı” maddesinin çıkarılacağını kaydeden Emir, söz konusu yargı paketine ilişkin kaygılarını dile getirerek, “Bu taslağın MHP tarafından hazırlandığı yönünde de bilgiler var. Bu taslağın içinde kabul edemeyeceğimiz hükümler var, bunların başında da Etki Ajanlığı maddesi geliyordu.” ifadelerini kullandı.

Etki ajanlığının sınırları belli olmayan bir madde olarak karşımıza çıktığının altını çizen Emir, “Bunun savcılara bir maymuncuk olarak verildiği, savcıların kimi zaman istediklerinde kapıları onunla açabilecekleri, istediklerini yargılayabilecekleri bir alan yaratıyordu.” dedi.

254798.jpgYaptığı konuşmada, hukuk devletinde böyle öngörülemez ceza maddelerinin olamayacağını vurgulayan Emir, “Ceza maddeleri kesin, açık, öngörülebilir ve sınırlarının belli olması gerekiyor. Türkiye’yi kaotik bir ortama sokmak için kullanılabileceği yönünde kaygılarımız vardı.” açıklamasında bulundu.

Emir, söz konusu maddeye yönelik iktidarın geri adım attığını ifade ederek “ Geldiğimiz noktada, dokuzuncu yargı paketinde bu maddenin yer almayacağı sözü verildi. 6284 Sayılı Yasa’nın en önemli maddelerinden biri olan, “Zorlama hapsin” kaldırılacağı kaygısı da vardı. O konunun da yer almayacağı sözü verildi.” ifadelerini kaydetti.

murat-emir-kimdir-001.webp

BAHÇELİ MADDEYİ ÇOK ÖNEMSİYORDU

Etki ajanlığı maddesi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından çok önemseniyordu. Bahçeli, 1 ay önce Meclis kürsüsünde, 9’uncu Yargı Paketi’nde casusluk suçuyla ilgili düzenlemeden rahatsız olanların çok iyi araştırılması gerektiğini ifade etmiş ve “Yurtiçinden ve yurtdışından hain FETÖ’cülerin, onlara sözcülük yapan satılmış, devşirilmiş sözde gazetecilerin bedel ödemesi yakındır ve kaçınılmazdır.” ifadelerini kullanmıştı.

İlgili Haberler
Yeni yasa geliyor! Bu kafayla herkes ajan olabilir, cadı avı başlatılabilir
9. Yargı Paketi'nin taslağı belli oldu. İşte ‘etki ajanlığı’ düzenlemesinin ayrıntıları
Son Haberler
Federasyon Fenerbahçe'yi tanımadı Spor
Federasyon Fenerbahçe'yi tanımadı
Uzun süredir bir fotoğrafı yayınlanmayan Sezen Aksu'nun son hali Magazin
Uzun süredir bir fotoğrafı yayınlanmayan Sezen Aksu'nun son hali
Park halindeki otomobil cayır cayır yandı Gündem
Park halindeki otomobil cayır cayır yandı
Merkez Bankası rezervlerini açıkladı Ekonomi
Merkez Bankası rezervlerini açıkladı
Ajda Pekkan Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda konser verdi Kültür Sanat
Ajda Pekkan Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda konser verdi
Malatya'da 'torbacı' operasyonu. 21 gözaltı Gündem
Malatya'da 'torbacı' operasyonu. 21 gözaltı
İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi. Formayı giydi, poz verdi Spor
İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi. Formayı giydi, poz verdi