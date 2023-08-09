MHP'nin kalesi Osmaniye'de emekli vatandaş isyan etti: Canın istiyor ama alamıyorsun

Osmaniye'de pazar alışverişinde pahalılıktan yakınan emekli vatandaş, "Mesela şurada gördüğün hemen hemen hepsini canın istiyor insansın. İstiyor ama alamıyorsun gücün yetmiyor ne yapacağız? Yarısını eşime versem yarısını ben yesem yine kurtarmıyor" dedi.

KAYNAK: ANKA
MHP'nin kalesi Osmaniye'de emekli vatandaş isyan etti: Canın istiyor ama alamıyorsun

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde semt pazarına çıkan vatandaşlar ürünlerin pahalılığından şikayet etti.

Emekli vatandaş Mehmet Bozdoğan, "Fiyatlar, her şey pahalı, karpuz 8 liraydı, 12 lira ettiler. Alamıyoruz, tövbe alamıyoruz. Mesela şurada gördüğün hemen hemen hepsini canın istiyor insansın. İstiyor ama alamıyorsun gücün yetmiyor ne yapacağız? Tek tek vermiyorlar veriyorlar mı? Şuradan bir salatalık alayım desem ne olur bir salatalık ne olacak? Yarısını eşime versem yarısını ben yesem yine kurtarmıyor" dedi.

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"MEMUR EMEKLİSİYİM TEZGAHTARLIK YAPIYORUM"

Memur emeklisi aynı zamanda tezgahtarlık yapan Lütfi Çözeli ise, "Nasıl olacak? Alacağız 12’ye satacağız 10 liraya. Satılmıyor hani kim var? Yok satamıyoruz. Zararına veriyoruz ne yapacağız bu saat olmuş mal kalmış şişmiş. Ne oluyor çöpe gidiyor. Daha bak çöpe gitti bak onu dökeceğim biraz sonra, ne yapacağım satamazsan. Ben memur emeklisiyim 11-12 bin lira maaş alıyorum, 6-7 bin lira maaş alanlar nasıl geçiniyor? Ona da hayret ediyorum onu bilemiyorum. Ben şu anda tezgahtarlık yapıyorum yevmiye çalışıyorum ne yapayım? Evime geçim lazım" diye konuştu.

"HAYATIN HİÇ TADI YOK BU GÜNLERDE"

Bir vatandaş, "Vatandaş için pahalı ama satan için de ucuz olabilir" derken; bir başka vatandaş ise "Fiyatlar haddinden fazla ziyade pahalı. Biz çıktık geldik bu tarafa hiçbir şey almadan" ifadelerini kullandı.

Başka bir vatandaş da "Her şey pahalı, fiyatlar çok yüksek. Bir fasulyenin kilosu 50 lira, kiraz, şeftalinin kilosu 50 lira. Nasıl geçinirsin? Ekmek olmuş 7,5 lira. Hesabıma gelen yerden azıcık bir şey alırım, nefsi köreltmek için. 2 kilogram alacağıma, 1 kilogram alıyorum. Nefsimi körlüyor ne yapalım? Hayatın hiç tadı yok bu günlerde. Çok pahalı ortalık" şeklinde konuştu.

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