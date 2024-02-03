Michael Jordan’ın ayakkabıları rekor fiyata satıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Michael Jordan’ın ayakkabıları rekor fiyata satıldı
ABD’li basketbol efsanesi Michael Jordan’ın ayakkabıları açık arttırma ile satıldı. Jordan’ın maçlarda giydiği 6 ayakkabısı 8 milyon dolara satılarak bir rekora imza atıldı.

Efsane ABD’li basketbol yıldızı Michael Jordan’ın 1990’larda şampiyonluk maçlarında giydiği 6 adet spor ayakkabısı, dün 8 milyon dolara satıldı.

Müzayede evi Sotheby’s tarafından New York kentinde düzenlenen açık artırmada, NBA yıldızı Michael Jordan’ın 90’lı yıllarda 6 şampiyonluk maçında giydiği 6 adet tekli spor ayakkabısının 8 milyon dolara satıldığı açıklandı.

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Sotheby’s bu satışın, şimdiye kadar açık artırmada en pahalıya satılan "maçta giyilen spor ayakkabı" rekorunu kırdığını belirtti.

Jordan’ın geçen yıl Nisan ayında yine giydiği spor ayakkabısı 2.2 milyon dolara satılmıştı.

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