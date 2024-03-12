Michelin yıldızlı şef Osman Serdaroğlu Tokyo'da şov yaptı

İstanbul'un kıyısındaki Big Sight yerleşkesinde düzenlenen ve Asya'nın en büyük gıda etkinliklerinden biri olan "Foodex Japan" fuarına katılan Serdaroğlu, Türkiye'nin tanıtımında önemli bir rol oynadı.

Japon katılımcılar tarafından büyük ilgi gören fuara, bu yıl Ege İhracatçıları Birlikleri çatısı altında toplam 51 firma katıldı. Türkiye, özel bir pavilyon alanında yaklaşık bin metrekarelik bir alanda temsil edildi.

Türk mutfağının, Japon damak tadına uygun olarak dönüştürüldüğü tanıtımlarda, su ürünlerinden zeytin mamullerine kadar birçok Türk firması, Japon pazarında yeni müşteriler aramaya çalıştı.

"Foodeex Japan" fuarında AA muhabirine konuşan şef Serdaroğlu, mesleki geçmişi ve fuara ilişkin düşüncelerini paylaştı. Serdaroğlu, aşçılık kariyerine başladıktan sonra aldığı bilişim sistemleri eğitimi sonrasında, kalbindeki tutkuyu gerçekleştirmek için yurt dışına gittiğini belirtti.

İtalya'da Michelin yıldızlı bir restoranda 5,5 yıl süren gastronomi eğitimi aldığını dile getiren Serdaroğlu, Urla'da bir mekan kurma hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. Bu mekanı bir agro-turizm merkezi olarak nitelendiren Serdaroğlu, eşi Ezgi Serdaroğlu ile birlikte işlettikleri restoranın bu yıl kazandığı Michelin yıldızı sayesinde çıtayı daha da yükseltmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Serdaroğlu, İtalya'daki eğitimi sırasında Japon şef ustasından çok şey öğrendiğini ve bu deneyimlerini Tokyo'daki fuarda paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Ayrıca, Japon mutfağındaki "omakase" kültürünü beğendiğini ve bu kültürün önemine vurgu yaptı.