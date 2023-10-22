Mıcırlı yolda kereste yüklü kamyon yan yattı

Bursa Mudanya ilçesinde kereste yüklü bir kamyon devrildi. Kazada yaralanan olmadı.

KAYNAK: İHA
Mıcırlı yolda kereste yüklü kamyon yan yattı


Edinilen bilgiye göre, Mudanya Halitpaşa Mahallesi Değirmendere Caddesi Şehitler Çeşmesi Mevkiinde kereste yüklü 16 BJD 73 plakalı kamyon mıcırlı yolda tutunamayarak yan yattı. Kazada yaralanan olmazken, kamyonda maddi hasar meydana geldi.

Kendi bahçesine giderken kazayı gören Şükrü Çavuş Mahalle Muhtarı Şeref Şaş kazazedelere ilk yardımda bulunarak ekiplere haber verdi.

Muhtar Şaş, "Bu yolun daha güvenli hale getirilmesi gerekli. Yolda bulunan mıcırlı yapı kamyonun yüklü olmasıyla birlikte istenmeyen bu kazaya sebebiyet verdi. Allah beterinden korusun" dedi.

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