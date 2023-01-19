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Yunanistan Başbakanı Miçotakis ‘Birbirimizi tehdit etmeye gerek yok. Türkiye ile savaşa girmeyeceğiz’

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Dünya Ekonomik Forumu kapsamında Davos'ta Ankara - Atina ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 21:50
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Miçotakis ‘Birbirimizi tehdit etmeye gerek yok. Türkiye ile savaşa girmeyeceğiz’

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ‘Birbirimizi tehdit etmeye gerek yok. Türkiye ile savaşa girmeyeceğiz’
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis "Türkiye ile savaşa girmeyeceğiz, ancak son üç yılda birçok konuda gerginlik yaşadık." diyen Miçotakis, "Türkiye ile makul yetişkinler olarak masaya oturabilmeli, Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz alanlarının sınırlandırılması gibi temel farklılıklarımızı çözebilmeliyiz. İtalya ve Mısır'la bunu başardık. Arnavutluk'la da Lahey'e giderek yapacağız." ifadelerini kullandı.

“ERDOĞAN TÜRKİYE İLE YUNANİSTAN ARASINDAKİ GERİLİMİ ARTTIRMAKTA”

euronews'in haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 'dış politikayı iç politikaya malzeme yapmak ve kışkırtıcı bir dil kullanarak Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimi arttırmakla' suçlayan Miçotakis, "Kurallar üzerinde anlaştığımız sürece ki bu sorunların çözümü için uluslararası hukuk mevcut. Komşularınızı gereksiz yere kışkırtmaz ve iletişim kanallarını açık tutarsınız. Dış politikayı iç politikaya alet etmek de faydalı değil." diye konuştu.

YUNANİSTAN VE TÜRKİYE SEÇİMLERİ

Başbakan Miçotakis, iki ülkede seçimlerin yakın tarihlerde gerçekleşeceğine dikkati çekerek şunları söyledi:

"Yunan adalarının Türk anakarasına tehdit oluşturduğuna ya da Türk anakarasının Yunan adalarına tehdit oluşturduğuna gerçekten inanan var mı? Türkiye'de nasıl bir hükümetin çıkacağını bilmiyorum ama seçimlerden sonra kesinlikle tansiyonu düşürmenin, ortak çıkarlar üzerinde çalışmanın, aynı fikirde olmadığımızı kabul etmenin ama bunu medeni bir şekilde yapmanın yolları olduğunu düşünüyorum. Birbirimizi tehdit etmeye gerek yok."

TÜRKİYE 'ZOR' BİR KOMŞU

'Türkiye'ye atıfla 'zor' bir komşularının olduğunu söyleyen Miçotakis, Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'nin on yıllar boyunca güçlendirilmediğini belirterek ordunun güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la "zor zamanlar" yaşandığını söyleyen Miçotakis, bununla birlikte bir çözüm bulmanın imkansız olmadığını kaydetti.

"TÜRKİYE'NİN NATO'YA YARDIM ETMEDİ"

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis şöyle devam etti:

"Sayın Erdoğan'la bir çözümü ihtimal dışı görmüyorum. Ancak Yunan adalarının egemenliği ya da Girit'i görmezden gelen, Libya ile yapılan anlaşma gibi tartışmaya açık olmayan konular var. Tartışmayı gerçek konularla sınırlarsak çözüm bulabiliriz. Ancak tartışamayacağımız konuları da işin içine katarsak çözüm bulamayız."

Kıbrıs'ı etnik olarak bölünmüş olarak niteleyen Miçotakis, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'ne atıfla, adanın kuzeyindeki üçte birlik kısımda 'ayrılıkçı bir Kıbrıs Türk devleti' kurulduğunu ve bunu da sadece Türkiye'nin tanıdığını dile getirdi.

Miçotakis, Rusya'nın Ukrayna işgali nedeniyle NATO'daki birliğin "kaya gibi sağlam" olması gerektiği bir dönemde Türkiye'nin NATO'ya yardım etmediğini iddia etti ve Ankara'nın Rusya'ya yaptırım uygulamayan tek NATO üyesi olduğunu söyledi.

Ayrıca, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine yönelik veto sebeplerinin "geçerli olmadığını" savundu.

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