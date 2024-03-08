Miçotakis’ten al haberi!

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, "Eğer Amerikan nükleer silahları Kuzey Avrupa'da ortaya çıkarsa bu silahları alan ülkelerin güvenliği sadece zayıflamakla kalmayacak, aynı zamanda açıkça zarar görecektir." dedi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ise, ABD'nin Ukrayna'da Rusya'ya karşı savaşta olduğunu söyledi. Ukrayna'da Amerikan tanklarını ve savaş uçaklarını imha etmeye devam edeceklerini belirten Peskov, Batı ülkelerinin Ukrayna'ya asker gönderme fikrini tartışarak ateşle oynadığını da söyledi.

Zaharova, Rusya'nın hiçbir ülkeyle çatışma niyetinin olmadığını da ifade etti. Peskov da Rusya'nın Almanya ile savaşma niyeti olmadığını bildirdi.

Bu arada Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma kuvvetlerinden bir Su-30 savaş uçağının, Karadeniz hava sahasında Rusya sınırına doğru yaklaşan 3 İngiliz uçağının sınırı ihlal etmesini önlemek amacıyla havalandığını, Rus Su-30 savaş jetinin yaklaşması üzerine yabancı askerî uçakların rota değiştirerek Rusya sınırından uzaklaştıklarını açıkladı.

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Rusya’dan gelen bu haberler, Ukrayna meselesinin Rusya ile NATO arasında vekâletsiz bir sıcak savaş ihtimalinin konuşulmasına yol açıyor hatta NATO’nun Rusya’ya saldırı tatbikatı yaptığı da iddia ediliyor...

Yalnız, Amerikan nükleer silahlarının Avrupa’da ortaya çıkmasını istemeyen Rusya, İncirlik Üssü’ndeki nükleer bombalara neden ses çıkarmıyor? Öyle ya İncirlik Üssü’ndeki atom bombaları, Rusya’ya karşı buraya yerleştirilmedi mi? Yoksa bombalarla Türkiye mi rehin alındı?

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Atina’dan gelen bir haber ise Ukrayna’daki savaşın artık sona yaklaştığını düşündürüyor...

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ukrayna'nın Odessa kentini, “temaslarının sonuna kadar gizli tutulan program çerçevesinde” ziyaret etti.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i Odessa Limanı'nda karşılayan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, kendisine tahılın Karadeniz ve Tuna üzerinden ihracatı hakkında bilgi verdi.

Zelenski ve Miçotakis'in liman idari binasında yaptığı baş başa görüşmeyi heyetler arasındaki görüşme izledi.

Görüşmelerde, Miçotakis, Yunanistan'ın desteğini yineleyerek Ukrayna'nın yeniden inşasında almak istediği rolü de vurguladı.

Miçotakis, ortak basın toplantısında Odessa'nın Yunanistan'ın yeniden yapılandırma programlarını yoğunlaştırmak istediği öncelikli bölge olduğunu belirterek, "Ön koşullarının nihayetinde tüm Ukraynalılar için kazanım olduğuna inanarak, sizin Avrupa Birliği ve Avro-Atlantik perspektifinizi destekliyoruz." dedi.

Kiev yerine Odessa'yı ziyaret etmesinin nedenlerinden birinin limanın Ukrayna ekonomisi için taşıdığı önem olduğunu dile getiren Miçotakis, Odessa'nın, Ukrayna'nın Avrupa'ya ihracatı için temel liman olduğunun altını çizdi.

Bu deniz yolunun açık olmasının Ukrayna'nın ürünlerini ihraç edebilmesi açısından önemine dikkati çeken Miçotakis, Ukrayna'nın bu şekilde edineceği gelirle iki yıldır savaştan zarar gören ekonomisini destekleyebileceğini ifade etti.

Miçotakis, Odessa Limanı'nı gezdikten sonra, araçlara giderken bir patlama sesi duyduklarını belirterek, bunun burada gerçek bir savaş yaşandığının en canlı örneği olduğunu vurguladı.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Zelenski ise Ukrayna'nın, Rusya'nın tüm insansız hava araçlarını vurmaya yetişemediğini ifade ederek, "Altyapıyı, müzeleri, hastaneleri, okulları korumalıyız. Yeni istihdam alanları açılması için ekonomik gücümüzü artırmalıyız." dedi.

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Savaş sona ermeden Ukrayna’nın yeniden yapılandırılması mümkün olmadığına göre Miçotakis ve Zelenski, savaş sonrasını konuştu... Miçotakis, şimdiden Odessa ihalesini almaya çalışıyor...

Odessa yeniden Ukrayna’nın ihracat üssü olacaksa, yeniden yapılandırılması gerekiyor. Zelenski de yeni istihdam alanları açarak Ukrayna’nın ekonomik gücünü artırmaktan bahsediyor... Bu konuşmalar, büyük bir saldırı öncesi Rusya’yı hazırlıksız yakalamak için değilse, Ukrayna’nın artık savaşı sona erdirmek istediğini gösteriyor...