Miçotakis'ten Türkiye'ye "casus belli'den vazgeç" çağrısı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, haftalık sosyal medya paylaşımında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki temaslarına değinerek Türkiye'ye "casus belli" kararını geri çekme çağrısı yaptı.

"KARARIN KALDIRILMA ZAMANI GELDİ"

Miçotakis paylaşımında "Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istiyoruz. Ancak aradan 30 yıl geçti, artık casus belli kararının kaldırılmasının zamanı geldi. İleriye giden yol diyalogdur, silah dili değil" ifadelerini kullandı.

Türkiye, 8 Haziran 1995'te aldığı bir karar ile Yunanistan'ın karasularını 6 milden 12 mile çıkarma kararını uygulaması durumunda bunu casus belli sayacağını ilan etmişti.

CASUS BELLİ NE DEMEK?

Casus belli, Latince bir terimdir ve "savaş nedeni" veya "savaşa gerekçe olan olay" anlamına gelir. Genellikle bir ülkenin başka bir ülkeye savaş ilan etmek için kullandığı gerekçe veya provokasyonu ifade eder. Tarihsel bağlamda, diplomatik veya uluslararası ilişkilerde sıkça kullanılan bir kavramdır.

Türkiye 'Mavi Vatan' iddiasından vaz mı geçiyor? O tepki gündem oldu!

Yunanistan’dan Türkiye’ye haddini aşan tehdit: 'Vazgeç' dediler