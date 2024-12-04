Microsoft, Windows 11 gereksinimlerinde taviz vermiyor

Microsoft, Windows 11’in minimum donanım gereksinimlerini değiştirmeyeceğini net bir şekilde açıkladı. Şirket, Güvenilir Platform Modülü (TPM) 2.0 çipinin ve uyumlu işlemcilerin, işletim sisteminin güvenlik ve performans standartlarını yükseltmek için gerekli olduğunu belirtiyor. Bu karar, eski bilgisayarların büyük bir kısmını yükseltme dışı bırakıyor.

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan “TPM 2.0 – Güvenli ve Geleceğe Hazır Windows 11 İçin Bir Gereklilik” başlıklı blog yazısında, Microsoft bu kararının arkasındaki sebepleri detaylandırdı. TPM 2.0, hassas verileri korumak ve güvenli bir açılış süreci sağlamak için geliştirilen donanım tabanlı bir güvenlik özelliği. Minimum gereksinimler arasında, AMD Ryzen 2000 serisi ve Intel 8. Nesil işlemciler gibi gelişmiş güvenlik özellikleri sunan modern işlemciler yer alıyor.

Windows 11’in katı gereksinimleri, kullanıcılar arasında büyük bir tartışmaya yol açtı. Birçok kullanıcı, eski cihazlarının hala işlevsel olduğunu ve bu gereksinimleri karşılayabildiğini savunuyor. Ancak Microsoft, bu standartlara bağlı kalarak güvenlik açıklarını azaltmayı, performansı iyileştirmeyi ve yeni sistemler için optimize edilmiş özellikler geliştirmeyi hedefliyor. Eski cihazlarda resmi olmayan yöntemlerle Windows 11 yüklemek mümkün olsa da, Microsoft bu tür yöntemleri önermiyor. Şirket, bu şekilde yapılan yüklemelerin güvenlik güncellemelerinden mahrum kalabileceğini ve kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor.

Microsoft, Windows 10 desteğinin 2025 yılının Ekim ayına kadar süreceğini duyurdu. Ancak bu tarihten sonra eski cihaz kullanıcılarının yeni donanımlara geçiş yapması gerekecek. Şirket, TPM 2.0’ı gelecekteki Windows sürümlerinde de standart olarak uygulamayı planlıyor. Bu durum, Microsoft’un modernleşme hedefleri doğrultusunda güvenlik ve teknolojiye verdiği önemi bir kez daha ortaya koyuyor.

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