Midenin düzenli çalışmasını sağlayan mucize ot ortaya çıktı

Sağlık bilincine sahip bireyler doğal ürünlerle tedavi yöntemlerine yönelmeye devam ediyor.

Bu doğal ürünler arasında, sağlık yararlarıyla öne çıkan mastaki otu bulunuyor.

Mide sağlığını destekleyen bu mucizevi bitki, mastaki olarak biliniyor.

Peki mastaki nedir?

Mastaki, Antepfıstığıgiller ailesine ait; Akdeniz bölgesinde yetişen, yaklaşık 4 metre yüksekliğe ulaşabilen, yoğun dallara sahip, çalı formunda ve kışın yapraklarını dökmeyen bir ağaç türüdür. Çiçekleri küçük ve kırmızıdır.

Meyveleri küçük, yuvarlak ve sivri uçlu olup, olgunlaştıkça kırmızıdan siyaha dönüşür.

Ağacın dal ve gövdesinden sakız elde edilir ve bu sakız birçok fayda sağlar:

Mide fonksiyonlarını düzenler.

Tükürük üretimini teşvik eder.

Çene kaslarını kuvvetlendirir.

Diş etlerini arındırır.

Nefesi tazeleyerek ağız kokusunu giderir.

Kullanımı nasıldır?

Bu sakız, bir miktar alınıp ezildikten sonra bala karıştırılarak tüketilebilir ya da doğrudan çiğnenebilir.