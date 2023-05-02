Midesinden 1 kilo 198 gram uyuşturucu çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Nisan günü uygulama noktasında İran plakalı yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yolculuk yapan Abdolmannan S.'nin, şüphe üzerine alınan kararla, götürüldüğü hastanede tomografisi çekildi. Tomografide, Abdolmannan S.'nin mide ve bağırsağında uyuşturucu tespit edildi. Abdolmannan S.'nin midesinden doğal yollarla 106 parça halinde 1 kilo 198 gram Afyon sakızı çıktı.

Gözaltına alınan Abdolmannan S., emniyetteki işlemlerinin ardından 1 Mayıs günü sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

(Kaynak: DHA)