Midibüs yolcu minibüsüne arkadan çarptı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Midibüs yolcu minibüsüne arkadan çarptı

Aydın’da bir midibüs, yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Yaşanan kazada, 17 kişi yaralandı.

Aydın Muğla kara yolu, Dorumlar Mahallesi Karatepe mevkiinde meydana gelen olayda, Çine ilçesinden Efeler'e yolcu taşıyan Ahmet Öz’ün kontrolündeki 09 M 4712 plakalı yolcu minibüsüne arkadan gelen 48 AAJ 819 plakalı midibüs hızla çarptı.

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Yaşanan kazada, sürücülerle beraber 17 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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