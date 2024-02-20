Migros tasarruf için tüm reyonların klimasını kısıtladı. Alkol reyonunu tamamen kapattı

Yıllardır uygulanan yanlış ekonomi politikalarının sonucunda orta sınıf artık yok olmuşken, ekonominin yükü artık dev şirketlere de zor zamanlar yaşatmaya başladı.

Türkiye’nin en büyük zincir marketlerinden birisi olan Migros, ülke genelindeki bütün mağazalara yeni uygulanacak olan tasarruf tedbirlerini iletti.

Uygulanacak olan tasarruf tedbirleri kapsamında Kuzey Ege, Güney Ege, Batı Akdeniz ve DAG bölge mağazalarında (Elazığ, Malatya, Karaman, Niğde, Batman, Siirt, Adıyaman (yalnıza Kahta ilçesi) Şırnak Merkez, Kahramanmaraş (Afşin-Elbistan ilçeleri hariç) bölgelerindeki mağazalarda klimalar kapalı tutulacak.

Bununla beraber klimaların açık olduğu mağazalarda da mevcut sıcaklık 19 dereceye sabitlenecek.

ALKOLLÜ İÇECEK DOLAPLARI KAPATILACAK

Migros’un mağazalarına gönderdiği tedbir maddeleri arasında en çok dikkat çekilen madde ise Alkol düzenlemesi oldu. Alınacak yeni tedbirler arasında Alkol dolaplarının kapatılacağı bildirildi.

Hali hazırda kapalı olan meyve sebze dolapları hakkında ise daha sonra bilgilendirme yapılacağı ifade edildi.

AYDINLATMA DERECELERİ BİLE DEĞİŞTİ

Migros’un tedbir kararlarında mağazalarındaki aydınlatmalar hakkında da düzenleme yaptığı ortaya çıktı. Mağazalardaki aydınlatmalar hakkındaki düzenleme şu şekilde:

-Sabah saat 11.00’a kadar aydınlatma armatürleri 1/3 oranında

-11.00-18.00 saatleri arasında 2/3 oranında

-18.00-21.00 saatleri arasında 3/3 oranında

21.00 sonrasında ise 2/3 oranında çalışacak şekilde merkezi olarak ayarlanacağı ifade edildi.

VATANDAŞLAR DA ŞAŞIRDI

Dev zincir marketinin bu tarz kısıtlamalara gitmesi sosyal medyada da gündem olmasının yanı sıra bazı kullanıcılar, “Market bile tasarruf yapıyorsa biz ne yapalım” yorumunu yaptı.