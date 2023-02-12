Uzmanlar büyük çaplı depremlerde kırılma başlamadan bir süre önce mikro depremlerin sık meydana geleceğini söylüyor. Peki, mikro deprem nedir? Hangi sarsıntılar mikro depremdir?

MİKRO DEPREM NEDİR?

Mikro depremler yer içindeki gerilme değişimlerine bağlı olarak meydana gelmektedir.

Büyüklükleri en fazla 2,0 olabilen mikro depremler genellikle 1, 1,5 ya da 0 büyüklüğünde yaşanıyor ve bazen mikro depremler eksi büyüklüğünde de ölçülebiliyor.

MİKRO DEPREM NASIL ÖLÇÜLÜR?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı ve Deprem Mühendisliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Pınar mikro depremlerin nasıl ölçülebileceğini şöyle anlatıyor:

"Bu büyüklükteki depremleri sizin ölçebilmeniz için, bu mikro deprem etkinliğinin olduğu bölgede çok sayıda istasyonunuz olması lazım. Yaklaşık 50 kilometre yarıçaplı bir alan düşünelim. Bu alan içinde sizin mesela en az 10 deprem kayıt cihazınız olması lazım, 1-1,5 büyüklüğündeki depremleri kaydedebilmeniz için."

HANGİ SARSINTILAR MİKRO DEPREMDİR?

Mikro depremlerin büyüklüğü en fazla 2,0 olmaktadır.

Uzmanlar, hem büyük depremin vurduğu bölgede hem de fay hatlarının olduğu yerlerde sürekli mikro deprem aktivitesi olduğuna dikkat çekiyor.

İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Cenk Yaltırak, “Deprem saat 04.17’de meydana geldi. Kırılma başlamadan 30-40 dakika öncesinde mikro deprem aktivitesinde yoğunlaşma görüyoruz. Yani saat 03.30’dan itibaren 1 ile 2.5 arasında birçok mikro deprem meydana geliyor. Ancak bu durumu öncü sarsıntılar olarak değerlendirmek şu aşamada erken ve eksik bir yorum olur. Mikro depremler birçok bölgede sürekli oluyor. Ne var ki, büyük kırılma öncesindeki mikro aktivitedeki artışın da üzerinde çalışması gerekiyor” dedi.