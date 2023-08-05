Mikrofon uzatılan bir kadın kendinden geçti: Tayyip kocam benim, sevgilim, hayatımın anlamı. Aşığım ona

Sokak röportajlarına her geçen gün yeni ve birbirinden ilginç görüntüler yansıyor. Bu kez mikrofon uzatılan bir kadın "Tayyip kocam benim, sevgilim, hayatımın anlamı. Aşığım ona" dedi.

Mikrofon uzatılan bir kadın kendinden geçti: Tayyip kocam benim, sevgilim, hayatımın anlamı. Aşığım ona

Editör: Abdullah KELEŞ

YouTube'da yayın yapan Trakya TV'nin yaptığı sokak röportajı sosyal medyada gündem oldu. Mikrofon uzatılan kadının sözleri büyük şaşkınlık yarattı.

"TAYYİP KOCAM BENİM, SEVGİLİM, HAYATIMIN ANLAMI"

Muhabirin "oyunuzu kime verdiniz" sorusu üzerine kadın "Tayyip'e verdim" dedi. "Neden verdin" sorusuna ise "E, aşığım ben Tayyip'e, çok seviyorum onu. Kanım böyle akacak Tayyip! Ben memnunum Tayyip'ten. Seviyorum kardeşim onu. Aşığım ona. Kim veriyor maaşları? Tayyip. Tayyip kalsın abi, Allah uzun ömür versin Tayyip'e. Aşığım ona. İlk aşkım benim, kocam benim, sevgilim benim, hayatımın anlamı benim." yanıtını verdi.

a.png

Öne Çıkanlar
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
MasterChef’te son eleme adayı kim olacak? MasterChef All Star 48 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te son eleme adayı kim olacak? MasterChef All Star 48 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Çinlilerin değiştirdiği Ergenekon destanı ve bozkurt
Çinlilerin değiştirdiği Ergenekon destanı ve bozkurt
THY personel alımı başvuru şartları neler? THY kabin memur alımı ne zaman?
THY personel alımı başvuru şartları neler? THY kabin memur alımı ne zaman?
Gençler çaresizlikten borçlandıkça borçlanıyor
Gençler çaresizlikten borçlandıkça borçlanıyor
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 47 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 47 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Rüyada ofis görmek ne demek? Rüyada ofis görmek ne anlama geliyor? Rüya Tabirleri
Rüyada ofis görmek ne demek? Rüyada ofis görmek ne anlama geliyor?
İstanbul Valisi sığınmacıları ve kaçakları böyle savundu: 100 Türk vatandaşından 6’sı, 100 göçmenden 1’i suç işliyor Güncel
İstanbul Valisi sığınmacıları ve kaçakları böyle savundu: 100 Türk vatandaşından 6’sı, 100 göçmenden 1’i suç işliyor
Uzayda görüntülenen soru işareti görenleri şoke etti. NASA ne anlama geldiğini açıkladı Teknoloji - Otomotiv
Uzayda görüntülenen soru işareti görenleri şoke etti. NASA ne anlama geldiğini açıkladı
Veliefendi kundakçısı yakalandı. Marmaray köprüsünün altından çıktı Güncel
Veliefendi kundakçısı yakalandı. Marmaray köprüsünün altından çıktı
Evlilik tazminatı nedir? Evlilik tazminatı nasıl hesaplanır? Keşfet
Evlilik tazminatı nedir? Evlilik tazminatı nasıl hesaplanır?
Michy Batshuayi'den ayrılık kararı Spor
Michy Batshuayi'den ayrılık kararı
Aşırı sıcaklar asfaltı eritti Güncel
Aşırı sıcaklar asfaltı eritti