Mikrofon uzatılan bir kadın kendinden geçti: Tayyip kocam benim, sevgilim, hayatımın anlamı. Aşığım ona

Editör: Abdullah KELEŞ

YouTube'da yayın yapan Trakya TV'nin yaptığı sokak röportajı sosyal medyada gündem oldu. Mikrofon uzatılan kadının sözleri büyük şaşkınlık yarattı.

"TAYYİP KOCAM BENİM, SEVGİLİM, HAYATIMIN ANLAMI"

Muhabirin "oyunuzu kime verdiniz" sorusu üzerine kadın "Tayyip'e verdim" dedi. "Neden verdin" sorusuna ise "E, aşığım ben Tayyip'e, çok seviyorum onu. Kanım böyle akacak Tayyip! Ben memnunum Tayyip'ten. Seviyorum kardeşim onu. Aşığım ona. Kim veriyor maaşları? Tayyip. Tayyip kalsın abi, Allah uzun ömür versin Tayyip'e. Aşığım ona. İlk aşkım benim, kocam benim, sevgilim benim, hayatımın anlamı benim." yanıtını verdi.