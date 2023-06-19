Milan'ın Arda Güler teklifi ortaya çıktı

Editör: Fatma Demirkaya

Bu sezon gösterdiği performansla göz dolduran ve geleceğin en büyük yıldızlarından biri olmaya aday gösterilen Arda Güler’in talipleri artıyor. Pek çok Avrupa devinin radarında olduğu bilinen genç yetenek için İtalyan devi Milan’ın Fenerbahçe’ye sunacağı teklif belli oldu.

TAKAS ARTI BİR MİKTAR PARA TEKLİF EDİLECEK

İtalyan basınının aktardığına göre, Arda Güler’in sözleşmesinde yer alan 17.5 milyon euro’luk serbest kalma bedelininden daha düşük bir ücret ödemek isteyen Milano ekibi sarı-lacivertlilere Arda Güler için takas artı bir miktar para teklifinde bulunacak. Milan'ın ayrıca bu transfer için takas etmeyi planladığı ismin Divock Origi ya da Ante Rebic olacağı aktarıldı.

DİVOCK ORİGİ

2022 yılında Liverpool’dan transfer edilen ancak istenilen performansı veremeyen Divock Origi’nin takas teklifinde kullanılması planan ilk isim olduğu belirtiliyor. Bu sezon Milan formasıyla 36 maça çıkan Belçikalı santrafor bu maçlarda sadece 2 gol ve 1 asist kaydedebildi.

ANTE REBİC

Milan’ın takas teklifinde kullanması beklenen bir başka isim konumunda yer alan Ante Rebic ise bu sezon kırmızı-siyahlılarda 31 maça çıkmış ve 3 gol 2 asistlik performans sergilemişti.