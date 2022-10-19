Dünyaca ünlü futbolcunun evine giren hırsızlar nişanlısına saldırdı

İtalya'nın Milan takımında forma giyen Fransız futbolcu Theo Hernandez’in Cassano Magnago’daki evine dün akşam saatlerinde hırsızların girdiği ortaya çıktı.

O sırada futbolcunun nişanlısı Zoe Cristofoli ile 6 aylık çocuğunun da evde olduğu belirtildi.

İtalyan basınındaki habere göre; hırsızların, Cristofoli’ye saldırdıkları ve zorla evdeki kasayı açtırıp, binlerce euro çaldıkları bildirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, güvenlik kamerası kayıtlarının incelendiği, polislerin hırsızları yakalamak için çalışma başlattıkları belirtildi.