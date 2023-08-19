Milas-Bodrum karayolunda kaza: 1 ölü, 8 yaralı

Milas-Bodrum Karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2'si ağır olmak üzere toplam 8 vatandaş yarayandı.

KAYNAK: İHA
Milas-Bodrum karayolunda kaza: 1 ölü, 8 yaralı

Edinilen bilgiye Milas-Bodrum karayolunda seyir halinde olan bir aracın kontrolden çıkması sonrası yolun karşı şeridine geçtiği öğrenildi. Kazaya iki otomobil ve bir kapalı kasa kamyonet karışırken, kazada 1 kişi yaşamını yitirirken 7 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Milas - Bodrum karayolu Kemikler Mahallesi mevkiinde 2 otomobil ile 1 kamyonetin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ekipleri ve jandarma ve polis sevk edildi. Bir anda mahşer alanına dönen bölgede vatandaşlar da görevlilere yardımcı olmaya çalıştı.

Yol kenarında bulunan tarlaya uçan bir otomobil ve diğer araçta sıkışanlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılardan 1’i olay yerinde yaşamını yitirirken, tedavi altına alınan 8 yaralıdan 2’sinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, karayolunda trafik ekipleri tarafından önlem alındı.

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