Milas’ta elektrik trafosu patlama sonrası alev aldı

Kaynak: İHA
Milas’ta elektrik trafosu patlama sonrası alev aldı
Muğla'nın Milas ilçesinde bir anda patlayan trafo alev alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Milas ilçesi Emek Mahallesi’nde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan elektrik trafosu, henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Trafo, patlamanın ardından alev aldı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve ADM Elektrik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek kontrol altına alırken, ADM ekipleri ise trafoda güvenlik önlemlerini aldı.

Olay sonrasında kısmi elektrik kesintisi yaşanırken, elektrik dağıtım şirketi ekipleri, patlamanın nedeninin bulunması amacıyla çalışma başlattı.

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