Milas’ta iki grup birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü

Kaynak: İHA
Milas’ta iki grup birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
Muğla Milas’ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ortalık savaş alanına döndü.

Muğla’nın Milas ilçesinde, 23 Nisan Bulvarı üzerinde henüz bilinmeyen bir sebeple aralarında anlaşmazlık olduğu öğrenilen iki grup arasında kavga çıktı.

2 kişi birbirine sopalarla saldırdı. Birkaç kişi tarafından darp edilen gencin kurtarmaya çalışan diğer kişiler de karşı grubun saldırısına uğradı.

Kavganın devam ettiği sırada bir başka kişi de bulvarın karşısında defalarca kez silahla ateş etti.

Kurşunların vücuduna isabet etmesiyle yaralanan bir şahıs, güçlükle bir apartmanın dibine sığındı. Saldırgan ise kalabalığa yeniden karışarak kavgaya devam etti.

Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Bölgede gerginliğin devam ettiği, olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü öğrenildi.

Öte yandan kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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