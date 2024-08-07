Milas'ta orman yangını

Muğla’nın Milas ilçesinde orman yangını meydana geldi. Çevredeki vatandaşların yetkililere ihbarı sonrasında olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Öğlen saat 15.15 sularında Milas-Ören ilçeleri arasında kalan Sekköy Mahallesi sınırlarında başlayan yangın sonrasında olay yerinde Orman Bölge Müdürlüğünün arazöz ve hava ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin halen belirlenmediği ve ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için söndürme çalışmaları devam ediyor.