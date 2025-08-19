Millet bahçesi artık milletin değil! Bu da oldu...

Millet bahçesi artık milletin değil! Bu da oldu...

Iğdır'daki millet bahçesi, söz konusu alanın kamuya ait olmasına rağmen, kiraya verildi.

Iğdır'daki millet bahçesi, söz konusu alanın kamuya ait olmasına rağmen, kiraya verildi. Bahçede yer alacağı açıklanan millet kıraathanesinin yanı sıra, oturma alanı, restoran ve güvenlik görevlilerinin kalacağı yerler de büfe olarak kiralama usulüyle devredildi. Ayrıca, bahçenin içinde bir bisiklet kiralama firması için de alan tahsis edildi.

Kış mevsiminde ihaleye çıkan kiralama alanları, başka firmalar tarafından kazanılsa da, Iğdır Valiliği tarafından ihale iptal edildi. Bunun ardından, alanlar davet usulüyle, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Kasım Çarman'ın akrabalarına verildiği iddia edildi. Alanda kiraya verilen 3 alandan sadece birisinin yapı kullanımı olduğu ortaya çıktı.

