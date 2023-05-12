Millet İttifakı toplantısının ardından liderlerden ortak açıklama: Milletimiz müsterih olsun, seçime hazırız

Millet İttifakı liderleri, seçime 2 gün kala CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. 2 saatten uzun süren toplantıya katılan liderler gece yarısı ortak bir açıklama yaptı.

Millet İttifakı toplantısının ardından liderlerden ortak açıklama: Milletimiz müsterih olsun, seçime hazırız

Millet İttifakı liderleri seçime kısa bir süre kala CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde parti genel merkezinde düzenlenen toplantıya; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Millet İttifakı genel başkanları olarak, bahara 48 saat kala bir araya geldik. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nde, 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz toplantıda, kampanya sürecinde yürütülen çalışmalar ve yaklaşık 1,5 yıldır sürdürülen sandık güvenliği hazırlıklarını ele aldık.

Büyük bir inanç, kararlılık ve gönül rahatlığıyla söylemek isteriz ki, ülkemize baharı getirecek 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine tüm kadrolarımızla hazırız.

Milletimiz müsterih olsun;

Millet İttifakı, 192 bin 229 sandık için 561 bin 977 görevli ve gönüllü ile hazırdır. Ayrıca gönüllü avukatlar, ihtiyaç halinde, her itirazı dikkatle inceleyecek şekilde, oy kullanılan her noktada hazır bulunacaktır. Hiçbir sandık boşta bırakılmayacak, seçim, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin demokrasi geleneğine gölge düşürülmeksizin sonuçlanacaktır.

Aziz Milletimiz,

Türkiye yeni bir dönemin eşiğindedir. Bu yeni dönem, liyakatli kadrolar, şeffaf ve adil yönetim anlayışıyla inşa edilecektir.

Beklentimiz, oy kullanma hakkına sahip 64 milyon 114 bin 341 seçmenimizin, eksiksiz şekilde, demokrasiye katkı sunmasıdır.

Millet İttifakı liderleri olarak, güzel ülkemizde demokrasiyi inşa edeceğimize söz veriyoruz."

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