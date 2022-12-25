Millet İttifakı'na nifak sokmak...

İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin sonuçlarını AKP ve MHP halen hazmedebilmiş değil. Mevcut belediye başkanlarını istifaya zorlayıp İstanbul'da Binali Yıldırım, Ankara'da Mehmet Özhaseki ile yarışa giren R.T.Erdoğan, kazanacaklarından öylesine emindi ki henüz sandıklar açılmadan zafer pankartlarını astırmaya başladı.

Erdoğan kendi partisi AKP'nin yanında Devlet Bahçeli'nin MHP'si ile seçimi garantilediğini sanıyordu. Ankara'da geçmiş dönemlerde Ülkü Ocakları ve MHP'de görev almış kimilerine göre "Özel isimler"i sürdü sahaya. Milliyetçi-Ülkücü kimliği bilinen Mansur Yavaş'a rağmen AKP'li Özhaseki'ye oy isteyenler şimdileri utançlarından dost meclislerine giremiyor.

İstanbul'da tekrarlanan ikinci seçimlerde Bahçeli: "Mitili İstanbul'a sereceğim" sözlerinin yanında yakın çevresini teyakkuza geçirip AKP bayrakları altında Milliyetçi-Ülkücü oyları Binali Yıldırım'a yönlendirme gayretleri ters tepti. Fark 806 bini geçince olağanüstü mahcubiyet yaşadı. "Lidere sadakat onurumuzdur" diyenler yenildi. Kulis bilgilerine göre Erdoğan, Bahçeli ile görüşmelerinde bu konu yüzünden defalarca "Seçmenini kontrol edemediğini" vurgulayarak güvensizliğini ifade ediyordu. Erdoğan-Bahçeli arasındaki bu "Güven itibarı"na giden yolda başta Ankara ve İstanbul olmak üzere 11 büyükşehir belediyesi ve diğer il ve ilçelerde AKP'nin kaybetmesinin yegane faili olarak İYİ Parti ve Meral Akşener hedefe konuldu. O, Akşener ki İstanbul ve Ankara'da günlük 6-7 ilçeyi gezip Yavaş ve İmamoğlu'na oy istemişti. Dahası tekrarlanan İstanbul seçiminde CHP yöneticilerinden daha fazla Akşener'in gayret gösterdiğini kimse inkâr edemez. Bunu en iyi CHP yönetimi bilir. Dolayısı ile İmamoğlu ile Akşener arasında doğan "Abla-kardeş hukuku"nun oluşması kadar doğal bir şey olamaz. İmamoğlu henüz Beylikdüzü Belediye Başkanı iken anne-babasından kız ister gibi İstanbul adaylığı teklifinde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Baba-oğul gibiyiz" tespiti de bir o kadar doğrudur.

İmamoğlu'na verilen haksız ceza ile beraber Saraçhane'ye yapılan çağrıya bigane kalmak mümkün değildir. Tepkiyi geniş kitlelere ulaştırarak gündemi belirlemek de propaganda metotlarının vazgeçilmezleri arasındadır. Sayın Meral Akşener'in tüm randevularını iptal ederek İstanbul'a hareket etmesi asla rol çalma olarak nitelendirilemediği gibi fedakârlıktır. Kaldı ki Sayın Akşener'in İstanbul'a hareket etmeden önce ve sonrasında başta Sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere "6'lı Masa'nın Genel Başkanları" ile yaptığı telefon trafiği ortadadır.

Öte yandan Meral Akşener gibi dominant karakterin "İzin istemesi" söz konusu olamaz. Zaten Sayın Kılıçdaroğlu'nun da "Benden izin almadılar" gibi bir iddiası yok. Açıklık getirilmesi gereken diğer husus ise "İç işlerine karışma" meselesidir. Kılıçdaroğlu'nun bu söz ile "Akşener'i kastediyor" iddiaları niyet okumanın ötesine gitmez. Kılıçdaroğlu gibi Türk siyasetinin nezaket zirvesine oturan kişinin üslubu değildir. Kemal Bey her şeyden önce "Hesap uzmanı"dır. Ağzından çıkan sözlerin nereye varacağını hesaplar ve asla geri almaz inkâr ve tevil etmez. Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığı için adı geçen kişiler ile ilgili "Parti içinde fikir ayrılıkları" olduğunu dair iddialara cevap vermiştir.

İYİ Parti'nin seçimlere girebilmesi için tereddüt etmeden 15 milletvekilini görevlendiren Kılıçdaroğlu ve Akşener arasındaki nezakete defalarca tanık oldum. Yerel seçimler öncesi bazı ile ve ilçelerde aday gösterilme konusunda heyetler arası görüşmeler kopma noktasına geldiğinde; Kılıçdaroğlu "Sakın Sayın Akşener'i üzmeyelim" demiştir. Aynı şekilde Akşener de "Sayın Kılıçdaroğlu'nun fedakârlıklarını unutmayalım. Aday CHP'li olsun" sözleri ile krizi kesip atmışlardır.

CHP ve İYİ Parti arasında oluşan "Millet İttifakı"nın "Altılı Masa"ya evrilmesi AKP ve yandaşlarını çok endişelendiriyor. Aylardır "Altılı Masa devrildi. Dağılıyor" haber ve yorumları ile verilen görevi yerine getirenlerin hesabı tutmadı. Bu defa Kılıçdaroğlu ile Akşener arasına nifak sokmaya çalışıyorlar ama nafile... Buradan da ekmek çıkmaz nifakçılara..