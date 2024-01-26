Güney Kore’nin başkenti Seul’deki Gangnam bölgesinde iktidardaki Halkın Gücü Partisi Milletvekili Bae Hyun-jin’in dün uğradığı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasının kaydettiği olayda saldırganın milletvekiliyle konuştuğu ve bir anda elindeki taşla Bae’nin kafasına vurmaya başladığı görüldü. Milletvekilini yere serip başına en az 15 kez taşla vuran saldırgan, çevredekilerin müdahale etmesiyle olay yerinden uzaklaşmak zorunda kaldı.

PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Olaydan kısa süre sonra polis tarafından gözaltına alınan şahıs, ifadesinde 15 yaşında olduğunu belirtti. Polis tarafından bugün yapılan açıklamaya göre saldırgan olayın “kazara” meydana geldiğini öne sürerek, depresyonda olduğunu ve hastaneye yatırılmak için doktorun beklendiğini söyledi. Saldırgan ayrıca, yanında taş taşımayı alışkanlık haline getirdiğini iddia etti. Saldırganı tanıyan şahıslar ise, ifadelerinde gencin daha önce bir hastanede bipolar bozukluk sebebiyle tedavi gördüğünü söyledi.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Polis, bugün sabah saatlerinde 18 yaşın altında olması ve mevcut psikolojik durumu sebebiyle gencin acil olarak hastaneye yatırıldığını aktardı. Hastanedeki tedavi sürecinin sona ermesinden sonra gencin yeniden ifadesinin alınacağı bildirildi.

Bae Hyun-jin’in ekibi tarafından dün yapılan açıklamada, şahsın saldırıdan önce milletvekiline yaklaşıp, "Sen milletvekili Bae Hyun-jin misin?" diye sorduğu ve yumruk büyüklüğünde bir taşla kafasının arkasına vurduğu belirtildi. Kanlar içinde hastaneye kaldırılan milletvekilinin tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.