Milli ara bitti lig heyecanı yeniden başlıyor. Pazar günü dev maç var

Milli takım maçları nedeniyle Süper Lig’e verilen ara cumartesi günü sona eriyor. Haftanın açılışında Sivasspor-Gaizantep FK ile Samsunspor-Konyaspor maçları oynanacak. 2 karşılaşma saat 17.00’da başlayacak.

Cumartesi günü saat 20.00’da ise 2 maç daha oynanacak. Bordumspor kendi sahasında Başakşehir ile mücadele ederken, Galatasaray ile Çaykur Rizespor’u konuk edecek.

PAZAR GÜNÜ DERBİ VAR

Süper Lig’in 5. Haftası Pazar günü de 4 maçla devam edecek. Saat 17.00’da başlayacak 2 maçta Kayserispor ile Eyüpsor ve Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşılaşacak.

Pazar günü saat 20.00’da ise sahneye Trabzonspor ile Beşiktaş çıkacak. Trabzon’da oynanacak mücadelede Şenol Güneş, yeniden bordo mavililere döndükten sonra ilk saha kenarında olacak. Şenol Güneş’in ilk maçını eski takımın Beşiktaş’a karşı oynaması dikkat çekti.

Aynı saatte başlayacak diğer maçta ise Alanyaspor sahasında Hatayspor’u ağırlayacak. Haftanın kapanış mücadelesinde ise pazartesi günü saat 20.00’da Antalyaspor ile Adana Demirspor karşılaşacak.