Milli ara sonrası Fenerbahçe'de yaşanacakları açıkladı. Fırat Doğu Faraç yazdı

Adana Demirspor’la berabere kalan Fenerbahçe şampiyonluk yolunda iki puan kaybetti. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe’nin tek kazancı Galatasaray’ın Hatayspor’a yenilmesi oldu. Eğer Galatasaray yenilmeseydi bu milli ara Fenerbahçeliler için çok zor geçecekti.

Milli ara sonrası olacak

Fenerbahçe milli arada sakat oyuncularının iyileşmesi ile birlikte özellikle Fred ve Djiku’nun Dönmesiyle İlk maçına evinde Fatih Karagümrük karşısında çıkacak olan Fenerbahçe bu maçı rahat bir şekilde kazanacaktır.

Asıl önemli maçı Karagümrük’ten sonra Konferans Ligi’ndeki grup liderliği rakibi Nordsjaelland ile deplasmanda karşılaşacak. Grup liderliği için bu maçın kesinlikle kazanılması gerekiyor. Bu yüzden İsmail Kartal’ın rotasyon yapacağını zannetmiyorum. Tam kadro bir şekilde bu maça çıkıp grup liderliğini alması gerekiyor.