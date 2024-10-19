Milli ara sonrası Süper Lig’de heyecan başlıyor. İşte günün maçları

Milli aranın sona ermesi ile birlikte Süper Lig’de heyecan başlıyor. Ligde 9. hafta bugün oynanacak 4 maçla başlıyor. Günün ilk maçı saat Kayserispor ile Gaziantep FK arasında oynanacak. Süper Lig’de oldukça kötü bir seri yaşayan Kayserispor Bu sezon oynadığı 7 maçta da galibiy et alamayarak 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Kayseri ekibinin maç kazanamama serisi geçen sezondan bu yana 12 maçı buldu.

Gaziantep FK ise son 6 maçının 4’ünü kaybederken sadece 2 beraberlik aldı. İki takım da ligdeki kötü gidişi bitirmek için bugün galibiyet almaya çalışacak.

TRABZONSPOR, BAŞAKŞEHİR’İ AĞIRLAYACAK

Trabzonspor ile Başakşehir ise saat 16.00’da karşılaşacak. Başakşehir, İstanbul dışındaki deplasmanlardan puan çıkarmayı başarmasıyla öne çıkıyor. Süper Lig’de İstanbul dışına çıktığı son 8 deplasmandan sadece birini kaybeden Başkaşehir 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Öte yandan Trabzonspor ile sezona oldukça kötü başladı. Sezon başından bu yana sadece 1 galibiyet alabilen Karadeniz ekibi, 6 beraberlik aldı. Trabzonspor, Başakşehir’e karşı oynadığı son maçı tek golle kazanmıştı.

EYÜPSPOR ÇIKIŞINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Süper Lig’e bu sezon yükseldikten sonra iyi bir başlangıç yapan Eyüpspor, saat 19.00’da başlayacak maçta Göztepe’yi ağırlayacak. Bu sezon evinde oynadığı 3 maçtan 7 puan toplayan Eyiüspor, Başakşehir’den sonra Süper Lig’de evinde oynadığı ilk 4 maçtan 10 puan toplayan ilk takım olmak istiyor. Göztepe ise son 11 deplasman maçında 3 beraberlik ve 8 mağlubiy et alarak hiç galip gelemedi. İzmir ekibi, deplasmandaki kötü gidişe son vermek istiyor.

GÜNÜN MAÇI ANTALYA’DA OYNANACAK

Günün merakla beklenen maçında ise Galatasaray deplasmanda Antalyaspor’a karşı 3 puan mücadelesi verecek. Sarı kırmızılılar, Antalya deplasmanında kazanarak lig tarihindeki en uzun galibiyet serisini yapan takım olma unvanını Fenerbahçe’nin elinden almak istiyor. Antalyaspor ise İstanbul takımlarına karşı oynadığı son 12 lig maçından sadece birini kazanabildi. Karşılaşma saat 19.00’da başlayacak.