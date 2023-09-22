Yeni sezona fırtına gibi giren Fenerbahçe İsmail Kartal yönetiminde çıktığı 11. Resmi maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Konferans ligi grup aşaması ilk maçında Kadıköy’de Danimarka ekibi Nordsjælland’i konuk eden Fenerbahçe sahadan rakibini adeta sildi.

Bu sezonki Avrupa macerasına 3-1’lik net bir skorla başlayan sarı lacivertlilerin maçta parlayan yıldızı hiç şüphesiz taraftar oldu.

Fenerbahçe taraftarı da dahil olmak üzere uzun süredir Kadıköy’ün ve Fenerbahçe seyircisinin eskisi gibi olmadığını bu yüzden kulübün iç saha avantajının artık kalmadığını yüksek sesle konuşuluyordu.

Ta ki bu akşam oynanan maça kadar.

Fenerbahçe taraftarı 90 dakika destek düsturunu bir adım daha öteye taşıdı.

Maçın başlamasına bir saatten fazla bir süre varken taraftarlar çoktan atmosferi yaratmıştı.

Maçın başlamasına daha bir saat varken İsmail Kartal’ın sahaya çıkmasıyla tribünler yıkıldı.

Daha sonra ısınmaya çıkan takımda oyuncular tek tek tribünlere çağrıldı.

Maçın başlamasına daha 40 dakika vardı ve taraftarın büyük bir kısmı daha stada giriş yapmamıştı fakat tribünlerden gelen destek taraftarın oynanacak 90 dakikada Kadıköy cehennemini yaşatacağının habercisiydi.

Maçın başlamasına yaklaşık 15 dakika kala tüm stat artık doluydu.

Fenerbahçe’nin özlediği o Kadıköy ruhu tezahür etmeye hazırdı.

Maçın ilk düdüğü çaldı Kadıköy’de kıyamet koptu.

Fenerbahçe’nin ilk yarıda oynadığı baskılı oyun taraftarı iyice iştahlandırdı. 24. Dakikada Miguel Crespo ve 30. Dakikada Michy Batshuayi’nin attığı gollerle hem takım hem taraftar ritmini yakaladı.

Zaten taraftarın da takım üzerindeki pozitif etkisi apaçık ortadaydı.

Maç sonuna kadar süren destek uzun yıllardır Kadıköy’de görmeye hasret olduğumuz görüntülerdi.

Bu başarıda en büyük pay sahiplerinden olan Okul Açık’ı da es geçmemek lazım tabii.

Ortaya son yılların en başarılı Kadıköy performansı çıktı.

Eğer bu durum sürdürülebilir hale gelirse sezona zaten iyi başlayan Fenerbahçe çok büyük bir ivme kazanacak.