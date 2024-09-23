Milli basketbolcu Asım Pars evinde ölü bulundu

Eski milli basketbolcumuz Asım Pars, Bosna Hersek'teki evinde 48 yaşında hayatını kaybetti. Sevilen basketbolcunun ölüm nedeni ile ilgili araştırmalar sürüyor.

Eski milli basketbolcu Asım Pars, Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Kalesija kentindeki evinde ölü bulundu.

Kalesija polisinden yapılan açıklamada, Bosna Hersek asıllı Türk basketbolcu Pars'ın cansız bedeninin evinde bulunduğu belirtilirken, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin de bu bilgiyi doğruladığı ifade edildi.

Basketbol kariyerine 1992'de Bosna Hersek'in Sloboda takımında başlayan 1976 doğumlu Pars, Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaş sırasında Türkiye'ye geldi.

Eski milli basketbolcu Pars, Türkiye'de Galatasaray, Tuborg Pilsener, Ülkerspor, TOFAŞ, Fenerbahçe, Efes Pilsen, Pınar Karşıyaka, Türk Telekom, Mersin Büyükşehir Belediye ve Erdemirspor gibi takımlarda forma giydi.

Asım, 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikinci olan Türk Milli Takımı'nın kadrosunda yer almıştı.

TBF'DEN PAYLAŞIM

Türkiye Basketbol Federasyonu, hayatını kaybeden Asım Pars için başsağlığı mesajı yayınladı.

Federasyondan yapılan paylaşımda, "Milli Takımımızın eski basketbolcularından Asım Pars'ın vefat ettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve basketbol camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadeleri yer aldı.