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Bakan açıkladı. Düzce'de eğitim ve öğretime 1 hafta ara verildi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Önümüzdeki hafta Düzce'de okullarımızda eğitim öğretime 1 hafta ara verdik."

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 16:27
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı. Düzce'de eğitim ve öğretime 1 hafta ara verildi

Bakan açıkladı. Düzce'de eğitim ve öğretime 1 hafta ara verildi
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