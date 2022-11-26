Bakan açıkladı. Düzce'de eğitim ve öğretime 1 hafta ara verildi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Önümüzdeki hafta Düzce'de okullarımızda eğitim öğretime 1 hafta ara verdik."
Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 16:27
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı. Düzce'de eğitim ve öğretime 1 hafta ara verildi
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