Milli Eğitim Bakanlığı 'Beyaz önlük' talep eden öğretmen sayısını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde dağıtılacak "beyaz önlük"ler için şu ana kadar 900 bin öğretmenin talepte bulunduğu bildirildi.

KAYNAK: AA
Milli Eğitim Bakanlığı 'Beyaz önlük' talep eden öğretmen sayısını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden talepte bulunabilen önlükler 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde isteyen öğretmenlere verilecek.

Önlükler, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı Olgunlaşma Enstitülerinde iki farklı model halinde tasarlandı ve dikildi.

Önlüklerden biri ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenleri için klasik "beyaz önlük", diğeri, anaokulu öğretmenlerinin etkinlik sırasında rahat kullanımına uygun üretildi.

Klasik beyaz önlüğün ön kısmındaki iki cebinin üzerinde "bilimin öncülüğünde sonsuzluğa uzanan yol"u temsilen gümüş renkli nakış tasarım, yaka kısmında ise yine gümüş renkli hilal bulunuyor.

GENELGE AĞUSTOS AYINDA YAYINLANMIŞTI

Şu ana kadar devlet okullarının anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise bölümlerinden 900 bin öğretmenin MEBBİS üzerinden beyaz önlük için talepte bulunduğu öğrenildi.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda yaklaşık 1 milyon öğretmen görev yapıyor.

Milli Eğitim Bakanlığının 2023-2024 eğitim ve öğretim yılına ilişkin iş ve işlemler konulu 21 Ağustos 2023 tarihli genelgesinde, öğretmenlerin mesleki temsil ve öğrencilere rol model olma bakımından önlük giymeyi tercih etmelerinin teşvik edilmesine yönelik madde de yer almıştı.

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