Öğretmene beyaz önlük giydirmek eğitimi beyaz yapmıyor

Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. MEB, “Yeni öğretim yılı için tüm hazırlıklar tamam. Çok önemli projelerimiz var” diyor. Öğretmene beyaz önlük giydirerek eğitimin ak olacağına inanıyor. Oysa eğitimi karanlıklara boğdular. Kendi gözlüklerine beyaz camlar takarak eğitimi görmek istedikleri gibi görüyorlar. Oysa adına öğretmen denilen, yıllarca öğrenciler arasında ismi efsane olmuş eğitimciler. Bağımsız sendikalar. Eğitimde birçok eksiğin olduğunu dile getiriyorlar.

Eğitimde eksikleri, aksaklıkları görmeyen yok. Yanlışlıkların olduğunu gören gözleri, duyan kulakları olan herkes görüyor. Nedense dile getirmek istemiyorlar. Yanlış sistemin kurbanı olmuşlar.

Gel keyfim gel

Sırtını tarikatlara ve yandaş sendikaya dayandıran eğitimciler gel keyfim gel. Girdabına kapıldıkları suda yüzüyorlar. Oysa bu girdapta boğulduklarını görmüyorlar. Usta ve saygın bir eğitimcinin yeni eğitim yılında eğitimcilere bir önerisi var. ‘Sizleri sistem satın alabilir. Zor şartlarda kalmış olabilirsiniz. Mesleğinizde ileriye gitmek için bazı sağlıksız eğitim düşüncesinde olan kişilerin dümen suyuna girmiş olabilirsiniz. Bütün bu çıkmazdan kurtulmanın yolu vardır. Siz ve öğrencileriniz. Vatanınızı seviyorsanız. Gelecek günlerin aydın olmasını istiyorsanız. Vereceğiniz derslerle öğrencilerinizin ufkunu açabilirsiniz. İstedikleri kadar müfredat değiştirsinler, sizlerin sayesinde gelecek aydınlık olacaktır.’ uyarısını yaptı. Bu uyarıya kulak verecek binlerce eğitimci tanıyorum. Zor günlerde, aydınlığa çıkmanın başka bir yolu yok gibi.

Eksikler saymakla bitmiyor

Şimdi bilinen yeni eğitim yılının eksiklerine bakalım. Bana göre bu yıl yeni eğitim yılının en önemli konusu okullarda öğrencilere verilmesi gereken yemek konusu. Açlıkla boğuşan toplum, okula gönderdiği çocuğunun beslenme çantasına yiyecek bir şey koyamıyor. Uzmanlar öğrencilerin yeterli beslenemediği için gelişimlerinin yetersiz olduğunu dile getiriyorlar. İktidar bu yıl mutlaka öğrencilere sabah ve öğle yemeklerini vermek zorunda. Bu desteğin verilmemesi, vahim sonuçların çıkmasına neden olabilir. Diğer sorunları şöyle sıralayabiliriz: Taşımalı Eğitim. Okul Öncesi Eğitim. Öğretmen Maaşları. Kariyer Basamakları Sınavı. Öğretmen atamaları. Hormonlu Notlar. Açık Lise. Mesleki Eğitim. Zorunlu Eğitim Süresi. Ücretsiz Ders Kitapları. Köy Okulları. Karma Eğitim. Maaşlar. Eğitime ve Okullara Ayrılan Kaynaklar. Kütüphaneler. Sınavlar. Dershaneye Bağımlılık ve liyakat…