Bakanlık okullara kaderciliği soktu. Yeni proje başlatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı yeni başlattığı proje ile okullara kaderciliği soktu. Bakanlık öğretmenlere depreme karşı ‘maneviyat eğitimi’ verecek. Öte yandan aile hadisler ve ayetlerle anlatılacak.

KAYNAK: Haber Merkezi
Bakanlık okullara kaderciliği soktu. Yeni proje başlatıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dün Ankara’daki Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli’ndeki “Din Öğretiminde Dayanıklı Sınıflar Hareketi Projesi”nin açılış törenine katıldı.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, söz konusu etkinlik, eski Din Öğretimi Genel Müdürü Prof. Dr. Mualla Selçuk ile Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü’nün eşgüdümünde düzenlendi. Tekin, Türkiye’nin dünyanın birçok ülkesinde bir yüzyılda görülebilecek felaketlerin çok kısa bir zamanda görülmesini mümkün kılan bir coğrafyada bulunduğunu, böyle bir kader ve imtihana hazırlıklı olmak gerektiğini belirtti.

‘ZOR BİR COĞRAFYADAYIZ’

Bakan Tekin, çalıştayın amacına ilişkin değerlendirmesinde, “Türkiye zor bir coğrafya. Bu coğrafyada, her an her türlü olağan dışı bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. Bu tür olaylara her an hazırlıklı olunması gerektiğini düşünüyorum. Son yıllarda sıklıkla ve büyük ölçeklerde ülkemizde meydana gelen doğal afetler, bilhassa deprem, bize gösterdi ki maddi hazırlık kadar manevi hazırlık da büyük önem taşımakta. Dayanıklı Sınıflar Hareketi’nin öncelikli amacı genç insanları, içinde kaygı, korku, endişe barındıran felaket anlarındaki her türlü karşılaşmalara hazırlamaktır” ifadelerini kullandı.

Beş gün sürecek çalıştayda Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan din kültürü ve ahlak bilgisi ile İmam Hatip Lisesi meslek dersleri öğretmenlerine eğitim verilecek.

‘TÜRK SOSYAL HAYATINDA AİLE’ MÜFREDATTA

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından; 5., 6., 7. ve 8. sınıflar için, ortaöğretim genel müdürlüğü tarafından ise lise 9., 10., 11. ve 12. sınıflar için toplam 72 saatlik öğretim programını içeren seçmeli dersin müfredatı, talim ve terbiye kurulu başkanlığının onayından geçti.

Ortaokullardaki “Türk sosyal hayatında aile” dersi müfredatı, “ailenin önemi”, “aile olmak”, “Türk aile yapısının tarihsel süreci”, “toplumsal değişim ve aile” olmak üzere dört üniteden oluşuyor.

HEDEF DİJİTAL ALANLAR

Ders kapsamında gösterilen “ailenin önemi” ünitesinde öğrencilerin aile kurumunu, önemini, temel işlevlerini, ebeveynlik rollerini, sosyalleşme sürecinde ailenin rolünü öğrenmeleri hedefleniyor.

Derslerde, aile kurmanın “fıtrata uygun olduğuna” değinilecek. “Türk aile yapısının tarihsel süreci” isimli üçüncü ünitede ise Orta Asya Türk devletlerinde aile yapısının özelliklerinin yanı sıra, İslam Hukuku’nda aile kurmanın şartları ele alınacak.

“Toplumsal değişim ve aile” isimli son ünitede dijital platformlarda geçirilen zamanın aile içi iletişime olumsuz etkisinin vurgulanacağı derslerde, Türk aile yapısının değişimini etkileyen unsurlar ele alınacak.

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