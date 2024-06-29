Milli Emlak'tan 3 şehirde arsa ve arazi fırsatı! 35 bin liradan başlıyor

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Kütahya, Amasya ve Konya'daki arsa ve arazileri cazip başlangıç fiyatlarıyla satışa sunuyor.
Temmuz ayında gerçekleşecek olan satış ihaleleriyle, bu taşınmazlar yeni sahiplerini bulacak.
Kütahya, Amasya ve Konya'da Satışa Sunulan Arsalar:
Kütahya Gediz'deki Arsa:
• İhale Bedeli: 35.000,00 TL
• Teminat Bedeli: 7.000,00 TL
• Yüzölçümü: 238,72 m²
• İhale Tarihi: 03/07/2024, Saat 11:30
• İhale Yeri: Kütahya
• İletişim: Kütahya İletişim
• Telefon: (274) 412 44 22
Amasya Merkez'deki Arazi:
• İhale Bedeli: 42.000,00 TL
• Teminat Bedeli: 10.500,00 TL
• Yüzölçümü: 1.041,00 m²
• İhale Tarihi: 16/07/2024, Saat 11:50
• İhale Yeri: Amasya
• İletişim: Amasya İletişim
• Telefon: (358) 218 11 66/410-412
Konya Ilgın'daki Arsa:
• İhale Bedeli: 61.000,00 TL
• Teminat Bedeli: 18.300,00 TL
• Yüzölçümü: 184,06 m²
• İhale Tarihi: 23/07/2024, Saat 14:30
• İhale Yeri: Konya
• İletişim: Konya İletişim
• Telefon: (332) 224 56 00
Bu fırsatlar, KDV'den muaf olarak sunuluyor ve Temmuz 2024'te gerçekleşecek ihalelerle alıcılarını bekliyor.
İlgilenenler için detaylı bilgi ve iletişim numaraları yukarıda verildi.