Milli Emlak'tan 3 şehirde arsa ve arazi fırsatı! 35 bin liradan başlıyor

Milli Emlak'tan 3 şehirde arsa ve arazi fırsatı! 35 bin liradan başlıyor
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nden Kütahya, Amasya ve Konya'daki arsa ve araziler için 35 bin liradan satış başlıyor.

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Milli Emlak'tan 3 şehirde arsa ve arazi fırsatı! 35 bin liradan başlıyor 1

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Kütahya, Amasya ve Konya'daki arsa ve arazileri cazip başlangıç fiyatlarıyla satışa sunuyor.

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Milli Emlak'tan 3 şehirde arsa ve arazi fırsatı! 35 bin liradan başlıyor 2

Temmuz ayında gerçekleşecek olan satış ihaleleriyle, bu taşınmazlar yeni sahiplerini bulacak.

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Milli Emlak'tan 3 şehirde arsa ve arazi fırsatı! 35 bin liradan başlıyor 3

Kütahya, Amasya ve Konya'da Satışa Sunulan Arsalar:

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Milli Emlak'tan 3 şehirde arsa ve arazi fırsatı! 35 bin liradan başlıyor 4

Kütahya Gediz'deki Arsa:

• İhale Bedeli: 35.000,00 TL

• Teminat Bedeli: 7.000,00 TL

• Yüzölçümü: 238,72 m²

• İhale Tarihi: 03/07/2024, Saat 11:30

• İhale Yeri: Kütahya

• İletişim: Kütahya İletişim

• Telefon: (274) 412 44 22

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Milli Emlak'tan 3 şehirde arsa ve arazi fırsatı! 35 bin liradan başlıyor 5

Amasya Merkez'deki Arazi:

• İhale Bedeli: 42.000,00 TL

• Teminat Bedeli: 10.500,00 TL

• Yüzölçümü: 1.041,00 m²

• İhale Tarihi: 16/07/2024, Saat 11:50

• İhale Yeri: Amasya

• İletişim: Amasya İletişim

• Telefon: (358) 218 11 66/410-412

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Milli Emlak'tan 3 şehirde arsa ve arazi fırsatı! 35 bin liradan başlıyor 6

Konya Ilgın'daki Arsa:

• İhale Bedeli: 61.000,00 TL

• Teminat Bedeli: 18.300,00 TL

• Yüzölçümü: 184,06 m²

• İhale Tarihi: 23/07/2024, Saat 14:30

• İhale Yeri: Konya

• İletişim: Konya İletişim

• Telefon: (332) 224 56 00

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Milli Emlak'tan 3 şehirde arsa ve arazi fırsatı! 35 bin liradan başlıyor 7

Bu fırsatlar, KDV'den muaf olarak sunuluyor ve Temmuz 2024'te gerçekleşecek ihalelerle alıcılarını bekliyor.

İlgilenenler için detaylı bilgi ve iletişim numaraları yukarıda verildi.

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Milli Emlak'tan 3 şehirde arsa ve arazi fırsatı! 35 bin liradan başlıyor 8
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Milli Emlak'tan 3 şehirde arsa ve arazi fırsatı! 35 bin liradan başlıyor 9
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Milli Emlak'tan 3 şehirde arsa ve arazi fırsatı! 35 bin liradan başlıyor 10
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Milli Emlak'tan 3 şehirde arsa ve arazi fırsatı! 35 bin liradan başlıyor 11
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Milli Emlak'tan 3 şehirde arsa ve arazi fırsatı! 35 bin liradan başlıyor 12
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Milli Emlak'tan 3 şehirde arsa ve arazi fırsatı! 35 bin liradan başlıyor 13
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Milli Emlak'tan 3 şehirde arsa ve arazi fırsatı! 35 bin liradan başlıyor 14
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Milli Emlak'tan 3 şehirde arsa ve arazi fırsatı! 35 bin liradan başlıyor 15
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Milli Emlak'tan 3 şehirde arsa ve arazi fırsatı! 35 bin liradan başlıyor 16
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Milli Emlak'tan 3 şehirde arsa ve arazi fırsatı! 35 bin liradan başlıyor 17
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