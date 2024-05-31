Milli Emlak'tan büyük kampanya. 25 bin liraya KDV'siz arsa fırsatı

BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?
Arsa sahibi olmayı düşünen vatandaşlar için başvuru süreci oldukça kolay. Peki başvuru süreci nasıl işliyor? İşte başvuru adımları:
1. Başvuru Dilekçesi: İl, ilçe, mahalle/köy, ada ve parsel numarasını belirten bir dilekçe hazırlayın.
2. Başvuru Yerleri:
a. Taşınmazın bulunduğu il ve ilçelerdeki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerine (Emlak Müdürlükleri, Milli Emlak Müdürlükleri)
b. İlçelerde Kaymakamlıklara (Milli Emlak Müdürlükleri / Şeflikleri)