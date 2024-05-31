Milli Emlak'tan büyük kampanya. 25 bin liraya KDV'siz arsa fırsatı

Milli Emlak'tan büyük kampanya. 25 bin liraya KDV'siz arsa fırsatı
Kaynak: Haber Merkezi

Milli Emlak, 25 bin liraya KDV'den muaf arsa fırsatını duyurdu.

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Milli Emlak'tan büyük kampanya. 25 bin liraya KDV'siz arsa fırsatı 1

Milli Emlak, vatandaşlara cazip fiyatlarla arsa sahibi olma fırsatı sunuyor. KDV ödemeden 25 bin TL'ye sahip olunabilecek bu fırsatla ilgili detaylar belli oldu.

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Milli Emlak'tan büyük kampanya. 25 bin liraya KDV'siz arsa fırsatı 2

YENİ ARSA İHALESİ

Yatırımcılar ve arazi meraklıları için büyük bir fırsat kapıda. Milli Emlak, hazineye ait taşınmazların satışına devam ediyor. Kütahya Gediz'de satışa çıkarılan arsa, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.

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Milli Emlak'tan büyük kampanya. 25 bin liraya KDV'siz arsa fırsatı 3

İHALE BİLGİLERİ VE ŞARTLAR

Kütahya'nın Gediz ilçesinde yer alan geniş arsa, yatırımcılar için önemli bir fırsat sunuyor. İşte ihale ile ilgili önemli bilgiler:

- Tahmini İhale Bedeli: 25.000,00 TL
- Teminat Bedeli: 5.000,00 TL
- Yüzölçümü: 1.518,75 m²
- İhale Tarihi: 03/07/2024
- İhale Saati: 10:50
- İhale Yeri: Kütahya / Gediz

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Milli Emlak'tan büyük kampanya. 25 bin liraya KDV'siz arsa fırsatı 4

BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Arsa sahibi olmayı düşünen vatandaşlar için başvuru süreci oldukça kolay. Peki başvuru süreci nasıl işliyor? İşte başvuru adımları:

1. Başvuru Dilekçesi: İl, ilçe, mahalle/köy, ada ve parsel numarasını belirten bir dilekçe hazırlayın.

2. Başvuru Yerleri:

a. Taşınmazın bulunduğu il ve ilçelerdeki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerine (Emlak Müdürlükleri, Milli Emlak Müdürlükleri)

b. İlçelerde Kaymakamlıklara (Milli Emlak Müdürlükleri / Şeflikleri)

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Milli Emlak'tan büyük kampanya. 25 bin liraya KDV'siz arsa fırsatı 5

Milli Emlak tarafından satışa sunulan bu arsa, yatırımcılar için büyük bir fırsat sunuyor. 25 bin TL'ye KDV ödemeden arsa sahibi olma imkânını değerlendirmek için belirtilen başvuru sürecini takip ederek ihaleye katılabilirsiniz.

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Milli Emlak'tan büyük kampanya. 25 bin liraya KDV'siz arsa fırsatı 6
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