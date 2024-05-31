Altın yatırımcısı dikkat bu uygulama artık yasaklandı. Maliye Bakanlığı harekete geçti

Geçtiğimiz yaz aylarında altın ithalatına getirilen yasak ve kota uygulamaları, başlangıçta geçici olarak planlanmıştı.

Kuyumculuk ve mücevherat sektörü tarafından tepki çeken bu uygulamaların bu yaz sona ermesi beklenirken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada yasaklarla ilgili atılacak adımları duyurdu.

Son yıllarda Türkiye'de yaşanan yüksek enflasyon, yatırımcılar ve şirketlerin varlıklarını altın ve dövizde tutmalarına neden oldu.

Her dönemin güvenli limanı olan altına yönelik talebin tarihi seviyelere ulaşması üzerine ekonomi yönetimi, işlenmemiş altın ithalatına birçok kısıtlayıcı tedbir kararı verdi.

Bu adımlar sonrasında işlenmemiş altın ithalatında rakamlar tersine dönerken, Türkiye'nin cari açığında bu kısıtlamaların etkisi belirgin şekilde görüldü. Ancak, altın ithalatına yönelik bu kısıtlamaların geçici olduğu ve ekonomideki normalleşme ile birlikte eski durumuna döneceği beklentisi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları ile yıkıldı.

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BAKAN ŞİMŞEK'TEN SEKTÖRE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Başlangıçta kuyumcular ve mücevherat sektörü temsilcilerinin hedef aldığı uygulamalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu adımların Türkiye ekonomisi için oldukça olumlu sonuçlar verdiğini vurgulayarak, kısıtlamaları eleştiren sektör temsilcilerini sert bir şekilde eleştirdi.

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Şimşek, kota uygulamasına yönelik eleştirileri "çıkar çevresi" olarak nitelendirerek şu tepkiyi gösterdi:

Altına yönelik biz bir kota uygulamasına gittik. Tabii ki çıkar çevreleri memnun değil... Valla kusura bakmasınlar, bir metali ülkede olmayan döviz kaynaklarıyla ithal edeceksiniz, sonra bir köşede atıl olarak duracak. Bunun neresi memleketin menfaatine?

Vatandaşlarımızın tercihine saygılıyım. Bu noktada hiçbir tereddüt yok ancak biz burada kaynaklarımızı ülkemizin menfaatine ve yatırıma, üretime, dolayısıyla istihdama ve ağırlıklı olarak ihracata dönüştüreceğiz.

Bu açıklamalar, altına yönelik kısıtlamaların uzun süre boyunca devam edeceği beklentisini doğururken, piyasalarda yeni sınırlayıcı adımların gelebileceğine dair söylentiler yayılmaya başladı.

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ALTIN İÇİN YENİ YASAKLAR GELEBİLİR

Son aylarda altın üretim sürecine ilişkin değişikliklerin olabileceği konuşulurken, kuyumcular, geçtiğimiz yıl çeyrek ve yarım gram altınların yasaklanmasına benzer şekilde 22 ayar 1 gram altınların üretiminin de durdurulabileceği uyarısında bulundu.

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KUYUMCULAR ÇAĞRI YAPTI

Türk lirasının 31 Mart seçimlerinin ardından reel olarak değer kazanması piyasalardaki altın ve döviz talebini baskılamış olsa da, olası bir ekonomik çalkantıda vatandaşların fiziki altın bulmakta zorluk yaşayabileceğini belirten kuyumculuk sektörü kaynakları, serbest piyasa ekonomisi gereği altın ithalatına yönelik tedbirlerin sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Kuyumcular, kota uygulaması nedeniyle sarrafiye altınlarında yüksek işçilik ücretlerinin ortaya çıktığını belirterek, Bakan Şimşek'ten normalleşme adımları çerçevesinde yasakların kaldırılmasını talep etti.

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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gram altın alış: 2.419,78

Satış: 2.420,07

Çeyrek altın alış: 3.919,00

Satış: 3.978,00

Ons altın alış: 2.333,40

Satış: 2.333,80

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