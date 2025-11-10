Uzun zamandır Türk futbolunun gündemine olan bahis soruşturmasında yeni aşamaya geçildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bahis oynadığı belirlenen 1024 futbolcu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilirken tek kez bahis yaptığı tespit edilen 47 oyuncu hakkında soruşturma sürüyor.

Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edilen futbolcular arasında Türkiye'nin Bulgaristan ve İspanya ile yapacağı karşılaşmalar için A Milli Takım'a çağrılan Eren Elmalı da bulunuyor. Galatasaray'ın sol beki sevkin ardından Türkiye Milli Takımı kampından ayrıldı. Eren Elmalı'nın bahis nedeniyle PFDK'ya sevk edilmesinin gerekçesinin 2019-2020 sezonunda Silivrispor döneminde yaptığı kupon olduğu belirtiliyor. Yine Galatasaray kadrosunda bulunan Metehan Baltacı'nın da bahis oynadığı belirlendi.

BEŞİKTAŞ'IN EFSANE KAPTANI LİSTEDE

Listede herkesi şaşırtan başka bir isimse altyapısından yetiştiği Beşiktaş'ta kaptanlığa kadar yükselen ve hâlâ kadroda bulunan Necip Uysal. Yine siyah beyazlı takımın alt yapısında yetişen ve son haftalarda kaleyi Mert Günok'tan devralan Ersin Destanoğlu da suçlananlar arasında.

TRABZONSPOR'DAN İKİ GENÇ VAR

Trabzonspor'un iki genç oyuncusu Boran Başkan ile Salih Malkoçoğlu'nun bahisle ilişkilendirilmesi ise Karadeniz ekibinde büyük şaşkınlık yarattı.

LİSTEKİ TEK YABANCI FUTBOLCU NDAO

PFDK'ya sevk edilen futbolcular arasında bir başka dikkat çekici isimse Konyaspor'un oyuncusu Alassane Ndao oldu. Senegal'de doğan 28 yaşındaki futbolcu, listedeki tek yabancı olarak yer aldı. İc Anadolu takımının tecrübeli stoperi de Adil Demirbağ da bahis oynamakla suçlandı.

ALANYASPOR EN ÇOK FUTBOLCUSUNU KAYBEDEN TAKIM

Süper Lig takımları içinde bahis nedeniyle en çok futbolcusu suçlanan takım Alanyaspor oldu. Akdeniz ekibinden dört futbolcu İzzet Çelik, Enes Keskin, Yusuf Özdemir ve Bedirhan Özyurt takımında forma giyemeyecek.

EN ÇOK SEVK DİARBEKİRSPOR'DAN

Alt liglerde birçok takım neredeyse bütün futbolcularını kaybetti. TFF o yüzden 2. ve 3. Lig'de maçları iki hafta süreyle erteledi ve özel transfer dönemi için FIFA'ya başvuru yaptı. Listede 18 futbolcusu disipline sevk edilen Diyarbekirspor ilk sırada yer aldı. En çok futbolcu kaybeden kulüpler şöyle...

Diyarbekirspor - 18

Ağrıspor - 17

Erbaasspor - 17

Yalova FK - 16

Bingölspor - 15

Mazıdağı Fosfat Spor -15

Yozgat Belediyesi Bozokspor -15

Artvin Hopaspor - 13

Beykozspor - 13

Kırşehir FK -13

Etimesgutspor -13

Silivrispor -13

NE CEZA ALACAKLAR?

Sevkler Futbol Disiplin Talimatı'nın 'bahis' başlıklı 57. Maddesi'ne göre yapıldı. Söz konusu maddede futbolcuların alacağı ceza şöyle belirtiliyor: "Futbol müsabakaları ve/veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine, doğrudan ya da dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynamaları yasaktır. Aksine hareket eden kişiler, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır."