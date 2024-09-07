Milli futbolcuyu kahreden sakatlık. Emirhan 6 ay yok

Kaynak: Haber Merkezi
Milli futbolcuyu kahreden sakatlık. Emirhan 6 ay yok

Emirhan İlkhan, Torino'nun antrenmanında sakatlandı. Ameliyat edilecek olan, 6 ay sahalardan uzak kalması beklenen genç futbolcunun Konyaspor'a transferi iptal oldu.

Beşiktaş'ta yakaladığı müthiş çıkışın ardından Avrupa devlerinin radarına giren Emirhan İlkhan'ın başı sakatlıklardan bir türlü kurtulamıyor.

2022-23 sezonunun devre arasında İtalyan ekibi Torino'ya transfer olan 20 yaşındaki futbolcu yaşadığı sakatlık sonrası bir türlü toparlanamamıştı. Önce Sampdoria'ya geçen sezon da RAMS Başakşehir'e kiralanan Emirhan İlkhan'ın adı son dönemde Süper Lig ekibi Konyaspor ile anılıyordu. Yeşil-Beyazlı kulüple her konuda anlaşan, son detayları bekleyen Emirhan İlkhan'dan kötü haber geldi.

Sports Digital'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Torino'nun antrenmanında sakatlanan Emirhan'ın ameliyat edileceği ve 6 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Yaşanan bu gelişmenin ardından genç futbolcunun Konyaspor'a transferi de iptal oldu.

Beşiktaş altyapısından çıkan Emirhan, kariyerinde çıktığı 92 maçta 16 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

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