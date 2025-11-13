Bir süredir Ankara kulislerinde Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Saadet Partisi’nin milli görüş çatısı altında birleşeceği konuşuluyordu.

'MİLLİ GÖRÜŞ' İTTİFAKI İDDİALARI

Gazeteci Sinan Burhan, “Gelecek Partisi, 28 Şubat’ta Yeniden Refah Partisi’ne katılacak. Ahmet Davutoğlu, yüksek istişare kurulu olacak” iddiasını paylaşmıştı. Nefes’te yer alan haberde Saadet Partisi ile YRP, “Millî Görüş İttifakı” adı altında birleşme hazırlığında olduğu öne sürülmüştü.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu

GELECEK VE YRP'DEN 'İŞBİRLİĞİ' YANITI

İttifak kulislerini Yeniçağ muhabiri Süleyman Çay, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal’a sormuş iki isimden de birleşme olmadığı ‘işbirliği’ şeklinde yorum gelmişti. Gelecek Partisi sözcüsü Ufuk Karcı da istişareye açık olduklarını belirterek, “Bu görüşmelerde bir katılım değil, birleşme ve ittifak modelleri istişare edilmektedir" demişti.

SAADET PARTİSİ GENEL BAŞKANI DA 'İŞBİRLİĞİ' DEDİ

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ise bugün Kayseri’de katıldığı bir etkinlikte Yeniden Refah Partisiyle süren görüşmelerin sadece seçim işbirliğini içerdiğini, birleşme gibi bir durumun söz konusu olmadığının altını çizdi. Arıkan, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni Yol Grubu'nu kurduğumuz Gelecek ve DEVA Partisi, AK Parti'ye giderler, gitmezler bilemiyorum. Ben böyle bir ihtimal görmüyorum ama geri planda neler yürüyor bilemiyorum. Kendileriyle görüşmelerimizde böyle bir şey olmadığını söylüyorlar. Yeni dönemde Milli Görüş prensiplerini benimseyen kalkınma modelini, adaleti önceleyen herkesle oturup konuşacağız ve bir ittifak modeline çalışacağız. Şu anda Yeniden Refah Partisiyle görüşmeler sürüyor ama bu görüşmelerin hiçbir yerinde birleşme yok. Bizim görüşmelerimiz seçim işbirliği yapmakla alakalı. Bu görüşmeler gayet de düzeyli seviyede ilerliyor. Birleşme gibi bir durum kesinlikle yok.”