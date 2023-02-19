Judocu Kayra yüzümüzü güldürdü. İsrail’den gümüşle dönüyor

Milli judocu Kayra Sayit, İsrail'de düzenlenen Tel Aviv Grand Slam turnuvasında kadınlar +78 kiloda gümüş madalya elde etti.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2024 Paris Olimpiyatları'na puan ve kota kazandıran turnuva son gün müsabakalarıyla tamamlandı.

Milli judocu Kayra, kadınlar +78 kiloda rakiplerini yenerek finale kaldı ve altın madalya mücadelesinde İsrailli Raz Hershko'yla karşılaştı. Rakibine kaybeden Kayra, gümüş madalyada kaldı.

Türkiye, turnuvayı 2 gümüş, 1 bronz madalyayla tamamladı.