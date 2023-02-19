19 Şubat 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Judocu Kayra yüzümüzü güldürdü. İsrail’den gümüşle dönüyor

Judocu Kayra yüzümüzü güldürdü. İsrail’den gümüşle dönüyor

Ay Yıldızlı judocumuz Kayra Sayit, Tel Aviv Grand Slam turnuvasında kadınlar +78 kiloda gümüş madalya kazanarak ülkece geçtiğimiz şu zor günlerde yüzümüzü güldürdü.

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 00:02
Takip Et

Milli judocu Kayra Sayit'ten anlamlı ikincilik

Judocu Kayra yüzümüzü güldürdü. İsrail’den gümüşle dönüyor
+
Aa
-

Milli judocu Kayra Sayit, İsrail'de düzenlenen Tel Aviv Grand Slam turnuvasında kadınlar +78 kiloda gümüş madalya elde etti.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2024 Paris Olimpiyatları'na puan ve kota kazandıran turnuva son gün müsabakalarıyla tamamlandı.
Milli judocu Kayra, kadınlar +78 kiloda rakiplerini yenerek finale kaldı ve altın madalya mücadelesinde İsrailli Raz Hershko'yla karşılaştı. Rakibine kaybeden Kayra, gümüş madalyada kaldı.
Türkiye, turnuvayı 2 gümüş, 1 bronz madalyayla tamamladı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Uyanık sigortacıların deprem fırsatçılığı. Deprem bölgesi dışında bakın ne yapıyorlar
1
﻿Uyanık sigortacıların deprem fırsatçılığı. Deprem bölgesi dışında bakın ne yapıyorlar
﻿Uyanık sigortacıların deprem fırsatçılığı. Deprem bölgesi dışında bakın ne yapıyorlar
﻿Midtsjö Murat Sancak'ı şaşırttı 
2
﻿Midtsjö Murat Sancak'ı şaşırttı 
﻿Midtsjö Murat Sancak'ı şaşırttı 
﻿Ruslardan Kahramanmaraş depremi için şok iddia: İki gün önce tespit edildi
3
﻿Ruslardan Kahramanmaraş depremi için şok iddia: İki gün önce tespit edildi
﻿Ruslardan Kahramanmaraş depremi için şok iddia: İki gün önce tespit edildi
﻿Beşiktaş'a Chelsea'den flaş transfer
4
﻿Beşiktaş'a Chelsea'den flaş transfer
﻿Beşiktaş'a Chelsea'den flaş transfer
﻿Sırbistan depremzedelere yardım edecek
5
﻿Sırbistan depremzedelere yardım edecek
﻿Sırbistan depremzedelere yardım edecek
﻿YSK’dan Erdoğan ve Arınç’a kötü haber. Ankara kulislerinden sızanı Mustafa Balbay açıkladı
6
﻿YSK’dan Erdoğan ve Arınç’a kötü haber. Ankara kulislerinden sızanı Mustafa Balbay açıkladı
﻿YSK’dan Erdoğan ve Arınç’a kötü haber. Ankara kulislerinden sızanı Mustafa Balbay açıkladı
﻿Oğuzhan Uğur Haluk Levent'le kendisini hedef gösteren imamı yerin dibine sokacak cevabı anında verdi
7
﻿Oğuzhan Uğur Haluk Levent'le kendisini hedef gösteren imamı yerin dibine sokacak cevabı anında verdi
﻿Oğuzhan Uğur Haluk Levent'le kendisini hedef gösteren imamı yerin dibine sokacak cevabı anında verdi
﻿Sağlık Bakanı Koca: Toplam yatan hasta sayısı 21 bin 859
﻿Sağlık Bakanı Koca: Toplam yatan hasta sayısı 21 bin 859
﻿Sağlık Bakanı Koca: Toplam yatan hasta sayısı 21 bin 859
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
﻿Depremzede çocuklar için kitap mezadı düzenledi
﻿Depremzede çocuklar için kitap mezadı düzenledi
﻿Depremzede çocuklar için kitap mezadı düzenledi
﻿Galatasaray Yunan takımına yenildi. Avrupa defterini kapattı
﻿Galatasaray Yunan takımına yenildi. Avrupa defterini kapattı
﻿Galatasaray Yunan takımına yenildi. Avrupa defterini kapattı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.