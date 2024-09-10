Milli Kick Boksçu öldürüldü

İstanbul Ataşehir'de, araba satın alan Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri, iki grup arasında çıkan tartışmada silahla vuruldu. Alacak verecek meselesinden kaynaklanan olayda, Caner Tikicieri hayatını kaybetti.

İstanbul'da olay 3 Eylül'de, Ataşehir Aşık Veysel Mahallesinde saat 23.00 sıralarında olay, gerçekleşti. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun bilgilerine göre; Kick Boks Federasyonu Üyesi, Milli Kick Boksçu ve antrenör Caner Tikicieri bir süre önce yeni bir araba satın aldı. Antrenörün, bu araba nedeniyle satın aldığı kişilere yaklaşık 250 bin lira borcu olduğu iddia edildi. Borç sebebiyle husumet oluştu.

Olay günü Caner Tikicieri ve alacaklısı Halil G. (25), yanındaki birkaç arkadaşı ile konuşmak için buluştu. Konuşma kısa sürede kavgaya; ardından silahlı çatışmaya döndü. Halil G. Tikicieri'nin başına ateş etti. Yaralanan Caner Tikicieri yere yığılırken, onun arkadaşı Buğra Ş. ise Halil G.’ye ateş etti. Kafasından mermi sıyıran Halil G. hafif yaralandı. Hastaneye kaldırılan Caner Tikicieri yaşamını yitirdi.

“YANLIŞLIKLA ÖLDÜ"

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri geniş çaplı tahkikat başlattı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Halil G. ilk ifadesinde silah kullanmadığını öne sürdü. Halil G.’nin ifadesinde; "Caner’e araba sattım bir miktar alacağım kaldı. Bu mesele yüzünden kavgalıydık. Konuyu görüşmek üzere olay yerinde buluştuk. Tartışma çıktı, Caner’in arkadaşı Buğra bana ateş etti, o sırada yanlışlıkla Caner’i de vurdu. Ben olayda silah kullanmadım” dediği iddia edildi.

KAVGA SESİ DUYARAK DIŞARI ÇIKTI

Soruşturmayı derinleştiren Cinayet Büro Dedektifleri görgü tanığının da ifadesine de başvurdu. Tanık ifadesinde; olay yerinde kavga sesi duyarak dışarıya çıktığını, iki grubun kavga ettiğini Halil G.’nin Caner Tikicieri’ne ateş ederek yaraladığı daha sonra Buğra Ş.'nin de Halil G.'yi yaraladığını söyledi.

3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE GETİRİLDİ

Alınan bilgilere göre, olayda silah kullanan Halil G. ile beraberindeki Muhammed Y.G. (19) ve Kadir G. (19) gözaltına alındı. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.