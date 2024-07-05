Milli maçta 50 bin kişilik UEFA protestosu. Alman medyası açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Milli maçta 50 bin kişilik UEFA protestosu. Alman medyası açıkladı

Berlin Stadı'nda oynanacak Türkiye-Hollanda maçı öncesi Türk taraftarlar 50 bin kişi ile UEFA'ya protesto olarak 'Bozkurt' selamı vermeye hazırlanıyor.

A Milli Takım, EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

Yarın TSİ 22.00'de başlayacak maç, büyük bir heyecana sahne olacak.

TARAFTARLAR 'BOZKURT' SELAMI VERECEK
Son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 elediğimiz maçta 2 golü atan Merih Demiral, gol sevinci olarak 'Bozkurt' işareti yapmıştı.

UEFA'nın Merih Demiral'a 2 maç ceza verdiği öne sürülmüş, TFF bu iddiaları yalanlanmıştı.

Alman basınından Bild'in haberine göre; Bu olay üzerine Türk taraftarlar maçın oynanacağı Berlin Stadı'nda tarihi bir gösteriye imza atmaya hazırlanıyor.

50 BİN KİŞİ SELAM VERECEK
X platformundan paylaşım yapan taraftarlar, 50 bin kişiyi bozkurt işareti yapmaya çağırdı.

Bir kullanıcının açıklamasında, ''Artık 50.000 kişinin bozkurt işareti yaptığı canlı yayını tüm dünya izleyecek! Bunu istediler, yasaklasınlar, görün!'' ifadelerine yer verildi.

Bu olayın yaşanması durumunda UEFA'nın nasıl bir tepki vereceği merak ediliyor.

ERDOĞAN ALMANYA'YA GİDECEK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın oynanacak maç için Almanya'ya gidecek ve maçı stadyumdan takip edecek.

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