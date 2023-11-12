Milli Piyango yılbaşında verilen büyük ikramiyeyi açıkladı

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde verilecek büyük ikramiyeyi açıkladı. Çekilişte büyük ikramiye olarak 400 milyon lira verilecek. Öte yandan yılbaşı biletlerinin ücreti de açıklandı.

Milli Piyango yılbaşında verilen büyük ikramiyeyi açıkladı

2024 Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye tutarı açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları duyuruldu.

Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık 2023'de yapılacak. Milli Piyango tarafından 2024 yılında yapılacak yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi 400 milyon TL olarak olarak açıklandı. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkması durumunda sahibine 400 milyon TL kazandıracak.

2024 YILBAŞI BİLETİ NE KADAR?

Yılbaşı çekilişi özel Milli Piyango bilet fiyatları belli oldu. Buna göre 1 Ocak günü yapılacak çekilişte şansını deneyecekler için çeyrek bilet 100TL, yarım bilet 200 TL, tam bilet 400 TL’den satılacak. Yılbaşı biletleri bayiler ve “millipiyangoonline.com” internet sitesi üzerinden alınabilecek.

Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılıyor; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılıyor.

Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyangoda iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategori. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor.

Öne Çıkanlar
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Son Haberler
Topuk dikeninden nasıl kurtulunur Sağlık
Topuk dikeninden nasıl kurtulunur
Depremde yerle bir olan Hatay’da moloz dağları oluştu. Günde bin kamyon geliyor Gündem
Depremde yerle bir olan Hatay’da moloz dağları oluştu. Günde bin kamyon geliyor
Dünyaca ünlü şarkıcı Empite State binasına tırmandı. Albüm tanıtımı için ölümü göze aldı Magazin
Dünyaca ünlü şarkıcı Empite State binasına tırmandı. Albüm tanıtımı için ölümü göze aldı
Sperm dondurma işlemi nasıl uygulanır Sağlık
Sperm dondurma işlemi nasıl uygulanır
Biden törende kalakaldı. Asker dayanamayıp müdahale etti Dünya
Biden törende kalakaldı. Asker dayanamayıp müdahale etti
Hatay'da moloz dağları oluştu Yaşam
Hatay'da moloz dağları oluştu
Konyaspor üyeliğinden at otelinde kongre yap. Recep Çınar yazdı. Spor
Konyaspor üyeliğinden at otelinde kongre yap. Recep Çınar yazdı.