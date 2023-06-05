Milli Savunma Bakanı Güler, Akar'dan görevi devraldı

Yeni kabineye Milli Savunma Bakanı olarak atanan Yaşar Güler, bugün Hulusi Akar'dan görevini resmen devraldı.

Milli Savunma Bakanı Güler, Akar'dan görevi devraldı

Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen törende konuşan Güler, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Güler, "Ülkemizin huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü terör örgütü ile son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Törende bir konuşma yapan Hulusi Akar da tarihi bir dönemden geçtiklerini belirterek, "Küresel ve bölgesel gelişmeler aralıksız devam ediyor. Çevremizde risk, tehdit ve tehlikeler artıyor. Azimle, kararlılıkla hep birlikte çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Arkadaşlarımızın bu süreçte gösterdikleri performans takdire şayandır. Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye özne olmuştur. Buna bağlı olarak da görev ve sorumluluklarımız artmıştır. Yeni yapısıyla Milli Savunma Bakanlığı, cumhuriyet tarihinin en etkin operasyon ve tatbikatlarını gerçekleştirmiştir. Hudutlarımız korunmuştur, bununla ilgili kimsenin şüphesi olmamalıdır" şeklinde konuştu.

Akar, yurt içi ve sınır ötesinde geniş kapsamlı operasyonların devam edeceğini de söyledi. Akar, "Girilemez denilen yerlere girildi, çıkılamaz yerlere çıkıldı, ulaşılamaz denen yerlere ulaşıldı. Yurt içinde terör bitme noktasına gelirken sınır ötesinden Türkiye'ye yönelik saldırılar engellenmiştir. 'İki devlet tek millet' anlayışında olduğumuz Azerbaycan'ın öz toprağı Karabağ'ı kurtarmak için elimizden geleni yaptık, yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

FETÖ ile mücadelede kararlılık mesajı veren Yaşar Güler ise "Milli Savunma Bakanlığı görevine beni layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Bu bir bayrak değişimidir. Bugün bu bayrağı ben devraldım. Amacımız bu bayrağı daha ileriye taşımaktır. Birinci önceliğimiz FETÖ ile mücadeledir. Bu alçak örgütün kökünü kazımak için gereken her şey yapılacaktır" dedi.

25d246b8a71d196a193fc1121b7a6a55.jpg

aabd5a83eefeac73c78fd56f1600ce32.jpg

46bcde76156c9e2f1f57502d65eeb30d.jpg

Öne Çıkanlar
Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimleri tarih sınavından geçirilmeli
Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimleri tarih sınavından geçirilmeli
Eyüpspor yaşattığını yaşadı, Bodrumspor finale çıktı!
Eyüpspor yaşattığını yaşadı, Bodrumspor finale çıktı!
İbrahim Kalın’ı MİT Başkanlığı’na bir adım daha yaklaştıran gelişme. Herkesin merak ettiği soru cevap buldu
İbrahim Kalın’ı MİT Başkanlığı’na bir adım daha yaklaştıran gelişme. Herkesin merak ettiği soru cevap buldu
Dev derbinin ilk 11'i belli oldu
Dev derbinin ilk 11'i belli oldu
Zafer Arapkirli'nin ilk derbi izlenimleri: Düğün hazırlığı erkenden başladı
Zafer Arapkirli'nin ilk derbi izlenimleri: Düğün hazırlığı erkenden başladı
Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi acı haber: Derbiye siyah pazubantla çıkılacak
Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi acı haber: Derbiye siyah pazubantla çıkılacak
Son Haberler
Spor Toto 1. Lig play-off finalinin hakemi belli oldu. Süper Lig'e son 1 maç Spor
Spor Toto 1. Lig play-off finalinin hakemi belli oldu. Süper Lig'e son 1 maç
İstanbul Valiliği'nin onayıyla TÜGVA'ya 238 okul tahsis edildi Güncel
İstanbul Valiliği'nin onayıyla TÜGVA'ya 238 okul tahsis edildi
Ziraat Türkiye Kupası finalinin hakemi belli oldu Spor
Ziraat Türkiye Kupası finalinin hakemi belli oldu
Roma başkanından Mourinho'ya çağrı Spor
Roma başkanından Mourinho'ya çağrı
AKP'nin Meclis Başkan adayı belli oldu Siyaset
AKP'nin Meclis Başkan adayı belli oldu
Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray paylaşımı Spor
Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray paylaşımı
Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem Güncel
Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem