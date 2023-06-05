Milli Savunma Bakanı Güler, Akar'dan görevi devraldı

Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen törende konuşan Güler, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Güler, "Ülkemizin huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü terör örgütü ile son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Törende bir konuşma yapan Hulusi Akar da tarihi bir dönemden geçtiklerini belirterek, "Küresel ve bölgesel gelişmeler aralıksız devam ediyor. Çevremizde risk, tehdit ve tehlikeler artıyor. Azimle, kararlılıkla hep birlikte çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Arkadaşlarımızın bu süreçte gösterdikleri performans takdire şayandır. Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye özne olmuştur. Buna bağlı olarak da görev ve sorumluluklarımız artmıştır. Yeni yapısıyla Milli Savunma Bakanlığı, cumhuriyet tarihinin en etkin operasyon ve tatbikatlarını gerçekleştirmiştir. Hudutlarımız korunmuştur, bununla ilgili kimsenin şüphesi olmamalıdır" şeklinde konuştu.

Akar, yurt içi ve sınır ötesinde geniş kapsamlı operasyonların devam edeceğini de söyledi. Akar, "Girilemez denilen yerlere girildi, çıkılamaz yerlere çıkıldı, ulaşılamaz denen yerlere ulaşıldı. Yurt içinde terör bitme noktasına gelirken sınır ötesinden Türkiye'ye yönelik saldırılar engellenmiştir. 'İki devlet tek millet' anlayışında olduğumuz Azerbaycan'ın öz toprağı Karabağ'ı kurtarmak için elimizden geleni yaptık, yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

FETÖ ile mücadelede kararlılık mesajı veren Yaşar Güler ise "Milli Savunma Bakanlığı görevine beni layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Bu bir bayrak değişimidir. Bugün bu bayrağı ben devraldım. Amacımız bu bayrağı daha ileriye taşımaktır. Birinci önceliğimiz FETÖ ile mücadeledir. Bu alçak örgütün kökünü kazımak için gereken her şey yapılacaktır" dedi.